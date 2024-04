Entrena como un boxeador: así es la rutina y alimentación de Antonio Collado que le llevó a ser campeón de España

Su día comienza "entre las cinco y media y las seis de la mañana", y a partir de ahí, dedica su tiempo a un entrenamiento que le permita ser el mejor. De hecho, con esa implicación en su rutina consiguió ser campeón del mundo de boxeo en peso ligero. Antonio Collado, con solo 23 años, escribió su nombre en lo más alto y "pidió paso" entre los más grandes. El decimotercer (o 12+1) español en esa categoría. Y todo eso a través de una importante constancia, perseverancia y dedicación en cuanto a su forma de entrenar y alimentación, así como a los entrenamientos a los que se somete. Una vida sacrificada por y para ser un gran boxeador.

Collado se proclamó hace casi un año, en mayo de 2023, campeón de boxeo en la categoría de peso ligero. Un largo trabajo que obtuvo sus frutos, confesando a este medio que se trataba de "un sueño hecho realidad". Al igual que dice el dicho popular, se recoge lo que se siembra, y sus resultados más que merecidos muestran todo el esfuerzo realizado. 13-01 es su balance tras catorce combates desde que debutara como profesional en 2021, un comienzo ralentizado por la pandemia.

Su ambición y pasión por este deporte va más lejos de lo conseguido, pues entrena "tres veces al día, y puedo estar entre cuatro y ocho horas en total, dependiendo de la época en la que nos encontremos y la intensidad a la que entrenemos", tal y como explicaba tras hacerse con el Campeonato de España. De este modo, Collado atiende a LA RAZÓN para contarnos cuáles son esos secretos que sigue y que debe tener en cuenta cualquier persona que, como mínimo, quiera entrenar como un boxeador de élite.

Debajo de la punta de ese iceberg que se ve desde fuera, se encuentra una gran masa cubierta y compuesta, entre otros factores, de más ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza, técnicas de boxeo o vigilar de cerca músculos y articulaciones para prevenir lesiones y contratiempos que frenen la búsqueda de nuestros objetivos, según cuenta a este medio. Y de un sacrificio que va más allá de "ponerse unos guantes y darle unos golpes al saco", pues supone renunciar a muchas cosas como salir de fiesta, quedar con amigos o cualquier aspecto relacionado con la vida social, así como sacrificar ocio o tiempo libre, vacaciones, viajes o asistir a determinados eventos. En sí, llevar una vida de deportista en mayúsculas y con todo lo que conlleva.

Más allá del saco de boxeo: gimnasio, un entrenamiento duro y una alimentación adecuada, así entrena Antonio Collado para ser campeón de España

Detrás de ese primer cinturón logrado y unos objetivos a largo plazo como "ser campeón de Europa e incluso del mundo en un futuro" que, con humildad y moderación, reconoce que "hay que ir paso a paso y combate a combate", se encuentra un joven que siendo solo un muchacho dejó atrás su pueblo natal (Quintanar de la Orden, en Toledo) para llegar a Madrid en la lucha por sus sueños. Sus primeros "ganchos, cruzados y swings" tuvieron lugar en Vallecas, y ahora continúan en Rivas-Vaciamadrid.

Su rutina parte del lunes al viernes, incluyendo también el sábado por la mañana. Tanto el sábado por la tarde como el domingo lo dedica a descansar, aunque admite que en este último día aprovecha para hacer algo de descanso activo o "activación" para que volver a la próxima semana con mayor seguridad y "sentirme con más fuerzas que si no hago nada y no notar el día de descanso", asegura.

En primer lugar, está el ejercicio aeróbico externo al boxeo. El running es una de sus principales fuentes de entrenamiento, haciendo carreras de fondo o velocidad, en función del día o de si está cerca de un combate. "Te puedo poner varios ejemplos de cómo entreno. Puedo hacer cuatro series de 1.000 metros si estoy lejos del combate, o bien algo de 100x50x25 metros si estoy cerca de competir".

En el gimnasio, tiende a entrenar de manera funcional. "Entreno duro, utilizo material como el balón medicinal, la escalera, el neumático, el martillo, la escalada de cuerda...", ejemplifica, añadiendo que suele variar con el levantamiento de pesas. "Para trabajar la transmisión de fuerza buscamos tener todo el cuerpo trabajado, incluyendo el core o las pierna. Si estamos lejos del combate, buscamos entrenar fuerza y meter más peso; si queda poco para combatir, entrenamos más resistencia y metemos menos peso a las barras o las mancuernas".

Collado agrega que su rutina "varía entre entrenar un músculo por día o hacer dos full-body a la semana". "Ya sabes, tenemos muy en cuenta cuando combatimos y dependemos de ello. Pero también hago ejercicios complementarios para ejercitar abdominales o prevenir lesiones, como ejercicios para las muñecas".

Respeto a los entrenamientos de boxeo, tiende a ejercitarse en función de cómo ha sido el resto del ejercicio aeróbico y de fuerza del día. "Vamos alternando fuerza o velocidad, también resistencia, intervalos y cambios de ritmo pero con toda la rapidez y fuerza que pueda... También días de precisión, más calmados, para trabajar más la técnica y que descansen un poco los músculos".

Por otro lado, está su alimentación, la cual admite que "muchas veces es difícil porque no puedes saltarte la dieta, debes pensar en tu mejor versión y no te queda más remedio que elegir alimentos sanos en lugar de algo que te apetezca como un gofre". Su dieta se compone de cinco comidas al día, desde el desayuno y el almuerzo, hasta la comida, merienda y cena, que le hacen no pasar muchas horas sin comer. Entre estos alimentos, se encuentran hidratos como el arroz o fuentes de proteína como los huevos y la carne magra (pollo, pavo, pescado...).

"Gracias a mi nutricionista, Borja Gorila, lo llevamos bastante bien. Desde altas cargas de comida para mantenerme fuerte hasta cómo ir reduciendo para dar el peso, y después del pesaje, esa recarga para volver más fuerte que nunca".

Como bien es sabido, el descanso también es clave para la recuperación muscular y conseguir el máximo rendimiento. "Además de descansar, también tengo que agradecer a mi fisio, Israel Calcerradas, y a la Clínica Criofit por el buen cuidado que me dan". En su tiempo libre, Collado se dedica a ejercitar el otro factor determinante además de la salud física: la mental. Cuidar la mente es primordial para cualquier persona, y en especial para los deportistas que están sometidos a tanto estrés físico diario. "Aprovecho también para leer, mejorar mis conocimientos, aprender algo nuevo.. En definitiva, desconectar un poco del deporte y centrarme en mí y mejorar también como persona".