Antonio Collado, la joven promesa que sacrifica su vida por el boxeo

Perseverancia, constancia, dedicación. Son algunos de los adjetivos que más se acercan al éxito y que son vitales para lograrlo. Claramente, la suerte hay que buscarla, no cae del cielo. Hay que trabajar en lo que se quiere para conseguirlo, y en sí, hay que luchar. La vida es una lucha constante, una compañera de ring con la que hay que combatir día tras día. Y por ello, hay que ponerse los guantes de la realidad y salir adelante para alcanzar lo que más anhelamos. Un buen ejemplo de estos sacrificios es Antonio Collado, con una vida dedicada al boxeo que, por ahora, le ha permitido ser campeón de España en la categoría de peso ligero de este deporte.

Campeón de España con solo 23 años: una promesa que apunta alto

Collado consiguió esta condecoración el pasado viernes 19 de mayo en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, tras derrotar al madrileño Brian Peláez.Su balance es de11-0-0 desde que comenzó como profesional en 2021. “Es un sueño hecho realidad. Ha sido el cinturón que siempre he tenido en mente. También pienso en ser campeón de Europa e incluso del mundo en un futuro, pero para ello, tenemos que ir paso a paso. Este era el primero”, confiesa este joven de 23 años a LA RAZÓN, mostrando su ambición y demostrando que conoce la receta que le ha llevado a conseguir tan reconfortante y placentera evaluación y que le podría hacer triunfar todavía más en un futuro. “Entreno tres veces al día y puedo estar entre cuatro y ocho horas en total, dependiendo de la época en la que nos encontremos y la intensidad a la que entrenemos”, explica.

Nacido en Quintanar de la Orden (Toledo), desembarcó en Madrid con apenas dieciocho años con un objetivo claro: quería triunfar como boxeador. Sus primeros pasos (o puñetazos) fueron en Vallecas, y ahora entrena en el Club de Boxeo de Rivas-Vaciamadrid. Un deporte “con mala fama en España”, como explica, pero del que destaca que “no es lo que parece”. “El boxeo puede ser más agresivo que otros deportes, pero no tiene nada que ver. Hay niños que están como locos por aprender, hay gimnasios y clases y hay gente que está ahí, pendiente. Es un ambiente de respeto, lo único que le falla es que no tiene la repercusión de otros deportes como fútbol o baloncesto. Si se apoyase de esa forma, la gente estaría más familiarizada con este deporte”.

"Combate a combate", tras los pasos de históricos del boxeo como Fred Galiana

Solo hay trece campeones españoles en la historia de esta categoría en nuestro país. Collado ha sido el último en sumarse a esta lista, y como él, también se encuentra su paisano Fred Galiana, un hito del deporte de las doce cuerdas y que se coló entre los mejores no solo en España, sino también en Europa, al consagrarse hasta dos veces como campeón europeo en peso pluma. “Para mí es un referente, yo siempre he hablado de él con todo el respeto que se merece. Por el momento estoy demostrando que puedo seguir sus pasos”, aclara este joven boxeador, quien añade que “yo siempre me fijo en los españoles que han llegado lejos, y sobre todo en los más grandes”. Asimismo, destaca otros nombres como Poli Díaz o Canelo Álvarez, boxeador mexicano del que asume que “cumple con todos los requisitos que más me gustan a mí”.

Su familia o amigos siempre están pendientes y arropándole. También conocidos, compañeros o su entrenador, Víctor del Toro, quien apostó por él y se muestra “orgulloso” de todo lo que está consiguiendo. “Como entrenador y persona que le ha creado y sabe todo el trabajo que hay detrás, supone muchas emociones, todas positivas. Es algo increíble e indescriptible”, señala. Del Toro destaca que “desde el primer recto de izquierda hasta el último paso atrás, ha demostrado que tiene mucho potencial y puede llegar muy lejos”. “Táctica y físicamente es inigualable. Va a conseguir grandes cosas en el futuro, pero debemos ir paso a paso, combate a combate”.