Falange Auténtica explica su posición frente al racismo por el "caso Peleteiro"

Antes de ser campeona de Europa de triple salto en los Campeonatos celebrados en Roma, Ana Peleteiro denunció en sus redes sociales un nuevo episodio de racismo. "Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, España, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", apuntó la gallega en una publicación de Instagram.

Una denuncia que repitió después de ganar el oro en el Olímpico romano. "Mi madre biológica es de Coruña, mi padre imagino que será negro, porque si no este color no sé a qué se debe, y he sido criada por dos personas gallegas también, con cultura gallega. Soy más española que la gran mayoría de los españoles. Me siento súper española, siempre alardeo de la suerte que tengo de vivir en España", aseguró.

El partido político Falange Auténtica salió en su defensa a través de una publicación en X. "Para nosotros el patriotismo es incompatible con el racismo. Entendemos la Patria como un sugestivo proyecto de vida en común, en el que cabemos todos los que amamos a España y estamos dispuestos a trabajar para que sea un espacio común de progreso, convivencia y libertad", afirmaban y añadían que Falange "ni es ni puede ser racista". La postura del partido político incendió las redes sociales. "Si no lo llevas en la sangre no puedes llevarlo en el corazón, el que entendió entendió", "Oye para eso iros a podemos y cerrad este puto partido", "Si José Antonio levantara la cabeza...", "los moros, negros, panchitos y gitanos jamás serán españoles por mucho que intenten hacernos creer que sí, fuera todos del país que están contaminándolo" o "no representáis a ningún falangista" fueron algunos de los comentarios en X.

Ante estas críticas, Falange Auténtica ha emitido un comunicado en relación con su inequívoco posicionamiento frente al racismo. "Las opiniones de Falange auténtica sólo son vinculantes para Falange Auténtica. Entendemos que los términos racismo y Falange son absolutamente incompatibles y rechazamos las opiniones erróneas que, en sentido contrario, pudieran sostener eventualmente individuos o grupos auto titulados como falangistas", comienzan afirmando. "El rechazo de Falange Auténtica hacia cualquier forma de racismo se encuentra explícitamente recogido en sus documentos fundacionales y congresuales, así como en multitud de declaraciones públicas y posicionamientos puntuales. La opinión de su militancia a este respecto es unánime. Nuestras recientes declaraciones no han supuesto, como se pretende, ninguna tensión interna en el seno de la organización sino, todo lo contrario, un respaldo incondicional hacia la dirección del partido", continúa. Y concluye con que "Falange Auténtica, en ningún momento, ha pretendido servirse de unos episodios tan lamentables como los padecidos por nuestra compatriota, la excelente atleta Ana Peleteiro, que tan brillantes triunfos está cosechando para el deporte español, a fin de hacer publicidad de nuestro partido ni de nuestras ideas. Un profundo sentimiento de rechazo e indignación nos llevó a pronunciarnos de esa manera, algo que repetiremos siempre que la dignidad o la libertad de una persona se encuentren en entredicho por las sinrazones del racismo o de cualquier otra actitud discriminatoria".