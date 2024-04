La fea respuesta de Gerard Piqué a una futbolista que se queja de discriminación

Gerard Piqué intenta que su competición siga manteniendo la intensidad con la que empezó. Quería hacer algo mainstream, pero no ha conseguido aún pasar del mundillo de los streamers y futbolistas retirados, que no es poco. La Kings League y la Queens League siguen disputándose y aún se dan en las redes peleas entre los famosos dueños de los equipos, muy competitivos e igual de quejicas que en el fútbol real ante las decisiones de los colegiados.

Sin embargo, la última polémica no tiene que ver con el fútbol y sí como está tratando Gerard Piqué la competición femenina respecto a la masculina. Ha sido la futbolista Marina Barneda la que en las redes sociales ha protestado por cómo la organización tiene un claro trato de favoritismo hacia el fútbol masculino. "Lo fácil que lo hacéis para que todos los equipos de la @KingsLeagueInfo vayan a México y lo difícil que lo habéis puesto para que en la @QueensLeague 2 equipos vayan a las finales de Madrid...".

A lo que se refiere la futbolista es que la organización va a llevar a los equipos masculinos a la Kings World Cuppero solo para la Kings League, sin contar con los femeninos y que de la Final Four de la competición se verán las semifinales masculinas y la final y, sin embargo, mucho menos es lo que se va a ver de la competición femenina. Según Marca, sólo se podrá ver el último partido del segundo split de la competición.

A Gerard Piqué no le ha gustado nada la crítica de la futbolista, no es alguien que le siente bien la crítica a sus proyectos, por eso ha sido muy tajante y duro en su respuesta a la futbolista. Le ha salido el jefe que no ha admite otro punto de vista: "Son dos ligas distintas y esto la gente lo tiene que entender. La Queens es una competición que mueve muchísima gente, más de la que se podía esperar, y la comparación no es buena para nadie", ha asegurado Gerard Piqué. Estaba enfadado y atacó a la jugadora. "Es el tweet fácil que genera muchos retweets. Ya dimos las explicaciones hace un tiempo, pero lo volveremos a explicar las veces que sea necesario. Al final tweets de estos que yo llamo populistas generan polémica, pero no la hay".