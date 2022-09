Fernando Alonso desvela el significado del “Wow” en su polémica radio con Alpine y su “modo supervivencia”

En el Gran Premio de Italia, el asturiano enseguida notó que algo no iba bien en el coche, una cuestión que, desde ingeniería, con sus cientos de sensores, pueden averiguar al instante. La respuesta del ingeniero fue que todo estaba bien. Algo a lo que Alonso respondió con un simple «guau». Minutos después tuvo que abandonar...

Fernando Alonso tuvo que abandonar cuando estaba peleando por los puntos poniendo fin a su racha de buenas carreras, mientras en Alpine tienen que ponerse de nuevo con el coche para descubrir qué le ha pasado para no ser competitivo. Algo que ya se ha convertido en un problema habitual esta temporada.

🔊 @alo_oficial: "¿Estamos teniendo algún problema o esto es normal?

📻 "No. Todo parece correcto desde aquí".

🔊 @alo_oficial: "Guau".



La radio de Alpine con Fernando Alonso antes de terminar abandonando #ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/42DuogB9xR — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2022

El piloto español hizo saber a los mecánicos que notaba un fallo, para que estuvieran preparados. “¿Estamos teniendo algún problema o esto es normal?”, les pregunta Fernando Alonso, porque ve que no puede sacar todo el rendimiento que espera de su vehículo. Pero la respuesta le deja frío: “No. Todo parece correcto desde aquí”.

Así que a Fernando Alonso, ya sin palabras para definir la esperpéntica situación, solo pudo exclamar ¡Wow!.

La surrealista conversación rápidamente se volvió viral generando un gran debate que hoy el asturiano ha querido aclarar. En el medio alemán Motorsport-Total el significado de ese “Wow”.

“No sabía se era un código”

“Obviamente, en la radio no quieres decir de manera clara que tienes un problema. Así que no estaba seguro de si esa era una respuesta real o sólo un código de perseverancia para seguir adelante. Pero al final no terminamos y no se puede hacer nada al respecto”, ha afirmado al portal web alemán.

Fernando sospechó “desde el principio” que algo no iba bien. Sufrió especialmente en las rectas, cuando no tenía la suficiente potencia como para luchar contra otros pilotos. Por ese motivo, ha confesado que condujo en “modo supervivencia” para intentar llegar al final.

“Me pareció que no teníamos toda la entrega de potencia disponible en las rectas. No teníamos toda la energía y por eso fue una carrera difícil. Fue difícil mantener el ritmo en las batallas porque no éramos muy rápidos. Tenemos que investigar cuáles fueron las razones por las que no estuvimos a la altura de nuestras expectativas en Monza”, ha afirmado.

“Lo intentas todo, pero en las rectas sientes que algo pasa. Sólo esperaba que fuera suficiente como para llegar a meta. Desafortunadamente, hubiéramos sido décimos o, como mucho, novenos. De todos modos, hubiera sido bueno llegar al final”, concluyó.