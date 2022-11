El futuro de Lewis Hamilton en Mercedes es una incógnita. El británico todavía tiene una temporada más firmada con la escudería alemana, pero el mal momento que atraviese puede costarle una mala pasada de cara a la renovación. El propio piloto ya reconoció su deseo de seguir algunos años más junto a Mercedes. Sin embargo, Toto Wolff juega al despiste y, pese a que nunca ha escondido que siente admiración por el piloto, no termina de mojarse en el tema de la renovación de contrato: “Queremos terminar definitivamente la temporada y luego encontrar un tiempo de tranquilidad durante el invierno, como hemos hecho la última vez. No hemos empezado a hablar”.

La idea de Wolff pasaría más por ofrecerle un cargo de embajador de la escudería: “Aunque no vayamos a pensar en su etapa tras dejar la Fórmula 1, es importante también hablar sobre su rol de embajador con Mercedes. Hoy en día, tenemos que ver a los atletas apretar los límites en términos de edad. En mi opinión, el mejor atleta del planeta, Tom Brady, está en el campo recibiendo golpes y tirando bolas a sus 45 años. Siempre que se siga cuidando y tenga todos los sesgos cognitivos, creo que tiene unos cuantos años más en Fórmula 1. Estoy bastante seguro”.

El objetivo de Hamilton pasa por ganar su octavo título de Fórmula 1. De momento, tiene que intentar mejorar sus puestos tanto el 13 de noviembre en Brasil como el 20 en Abu Dabi, una fecha que curiosamente coincide con la fecha de inicio del Mundial de Fútbol en Qatar.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso tuvieron una última polémica en el último Gran Premio de México, donde tuvieron un cruce de declaraciones. Alonso dijo que los títulos de Verstappen valían más que los de Hamilton. El británico respondió rápidamente: “Realmente no tengo mucho qué decir sobre eso, me hace reír. He intentado ser muy respetuoso a lo largo de estos años. Por ejemplo, cuando me han preguntado quién ha sido el mejor piloto contra el que he competido, sólo he lanzado elogios. No cabe duda de que es interesante ver los comentarios que se hacen de esto, pero no importa realmente. Es por eso que sólo puse un pulgar arriba”.