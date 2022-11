La indignada frase de Fernando Alonso tras ser golpeado por Ocon en plena carrera del Gran Premio de Sao Paulo

La prueba sprint, que decidirá la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Sao Paulo de F1 ya está en marcha y no puede estar más emocionante. El danés Kevin Magnussen (Haas), noveno en el último libre, arranco primero en la carrera reducida (sobre poco más de un tercio del recorrido de la del domingo: es decir, 24 vueltas), por delante de Verstappen y de Russell, que salieron segundo y tercero, de forma respectiva. Sainz salió quinto en la prueba sprint, que Fernando Alonso y ‘Checo’ afrontaron desde la séptima y la novena plaza, respectivamente. También estaba Esteban Ocon y la cercanía de los dos Alpine no fue buena para el equipo ni para los pilotos. Lo que faltaba para una final de temporada en la escudería que no está siendo tan bueno como se esperaba. Así, en la primera curva, que parecía limpia, se han chocado y Fernando Alonso casi se sale del trazado.

Fernando Alonso ha sido muy gráfico en radio al describir lo que ha sucedido a su equipo: ““Just lost the front wing. Thanks to our friend” (He perdido el alerón. Gracias a nuestro amigo), ha dicho refiriéndose a su compañero francés.

Aparte de ordenar la parrilla de la carrera de este domingo, el sprint de Interlagos otorga puntos a los ocho primeros clasificados: ocho al primero, siete al segundo y así sucesivamente hasta el octavo, que sumará una unidad.

Antes, en los entrenamientos el francés Esteban Ocon (Alpine) fue el más rápido, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en el segundo y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el penúltimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito de Interlagos; donde los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) se inscribieron cuarto y undécimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En la mejor de sus 28 vueltas, Ocon cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 14 segundos y 604 milésimas, 184 menos que ‘Checo’, segundo en un Mundial que desde hace un mes se anotó de forma matemática su compañero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, que marcó el quinto tiempo del ensayo, a medio segun‘Checo’ -que aventaja en cinco puntos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), decimotercero en la sesión y tercero en la general- dio 36 vueltas y efectuó su mejor intento, al igual que los anteriores, con el neumático blando. En una sesión poco significativa, que acabó con 25 grados centígrados ambientales y 52 en el asfalto, en la que el inglés George Russell (Mercedes) marcó el tercer crono, a 312 milésimas de Ocon, y Alonso el cuarto, a 44 centésimas de su compañero francés.

El doble campeón mundial asturiano -2005 y 2006, con Renault-, que festejó la consecución de sus dos títulos en este circuito, dio 29 vueltas, nueve menos que su compatriota Sainz, que perderá cinco puestos en parrilla este domingo por haber cambiado la cámara de combustión de su unidad de potencia. El madrileño firmó el undécimo tiempo de la sesión, a un segundo y dos décimas de Ocon.

El estadounidense Logan Sargeant se subió al Williams del tailandés Alexander Albon en el último ensayo. El piloto de Fort Lauderdale (Florida) marcó el vigésimo tiempo, a un segundo y ocho décimas del compañero de Alonso.