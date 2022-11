Esteban Ocon destaca el gran defecto de Fernando Alonso y sus virtudes

El último Gran Premio de F1 en Brasil no va a decidir quién es el mejor del año, porque eso ya se sabe: Verstappen ganó hace semanas sin que nadie pusiese en duda que está varios pasos por encima del resto de pilotos, pero sí que va a decidir quiénes son los mejores pilotos de escuderia, el modo con el que deciden quién ha hecho mejor temporada. En Alpine, por ejemplo, Esteban Ocon saca once puntos a Fernando Alonso, así que el español va a tener que arriesgar si quiere dejar Alpine en lo más alto.

No va a ser sencillo, aunque la huella en la escudería francés sí que va a quedar: “No es un piloto raro, pero siempre empuja las cosas al extremo”, ha asegurado Esteban Ocon sobre Fernando Alonso, en un elogio, que también puede ser una crítica. “Así que si una cosa funciona, va a ir completamente en esa dirección, pero hasta el punto de que puede volverse negativo, así que no copio/pego todo lo que hace él, ni hago nada que se le parezca”, ha asegura el piloto Esteban Ocon en una entrevista publicada en The Race.

La relación entre ambos ha pasado por altibajos, algo habitual en dos pilotos del mismo equipo y tan competitivos como ellos. Pero también es verdad que esa competencia ayuda a que mejore todo en general, porque sirve para pasarse datos, ayuda a ambos. “Pero como hace él, compartimos todos los datos, compartimos toda la información y cuando hago bien una curva, él lo revisa e intenta cosas. Si él hace bien una curva con algo diferente en el set up, me inspira lo que hace con las herramientas en el volante.”, reconoce Ocon, que ve una virtud en Alonso que no ve en el resto de pilotos de la F1. El español no descansa, no conoce otra manera de conducir que dartlo todo: “Es normal. Pero llamarle animal en las carreras es la descripción correcta: va al 300%, al extremo la mayor parte del tiempo”, continúa dicendo Ocon en la entrevista.

El francés va a ser el piloto principal en Alpine la temporada que viene y espera una mejora:.”Es bonito terminar séptimo u octavo cuando el coche es capaz de ser séptimo u octavo, pero lo que quiero es ganar”, dice y como no puede ser de otra manera, quiere creer que esos pasos hacia delante se van a dar ya la próxima temporada: “Siento que estamos en el camino correcto para probablemente avanzar. Todavía no está hecho, así que toquemos madera para que suceda, pero estamos evolucionando de la manera correcta”, insiste.

Le preguntan cuantó tiempo dedica a la F1, si es un piloto entregado a este deporte. “me alegro de que me lo preguntes porque me he esforzado mucho. Pongo toda mi vida en esto, cada semana estoy en la fábrica intentando ayudar a los chicos, intentando desarrollar todo lo que puedo. A veces incluso me involucro demasiado. Así que esa es la cantidad de energía que pongo en esto”, confirma.