Así queda la distancia entre Fernando Alonso y Ocon en la clasificación general de F-1 tras el Gran Premio en Brasil

📻 "Fernando está detrás. No te centres en él".

Ocon 🔊 "Dejadme correr".

📻 "No quiero que luches con Alonso".

Ocon 🔊 "No voy a pelear con Fernando".



La radio de Alpine. El tono de Esteban 😬😬😬😬#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/RwcMraHXsQ