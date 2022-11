Alpine y extraño su sentido de la justicia: echa la bronca a Fernando Alonso y a Esteban Ocon

Fernando Alonso cuenta las horas para que su relación profesional con Alpine termina y ya no tenga tampoco que compartir equipo con Esteban Ocon. Lo sucedido en el Gran Premio de Brasil ha sido definitivo para que Fernando Alonso estalle. No aguanta más.

Y además, Alpine ha reaccionado con frialdad y con una equidistancia lejos de la justicia: “Estamos muy decepcionados con el resultado de la clasificación sprint , que nos ha colocado en una peor posición en la parrilla para la carrera principal de mañana”, ha asegurado Otmar Szafnauer, director de Alpine

“Estamos en una lucha muy reñida y competitiva por el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores; un objetivo por el que más de 1.000 empleados están trabajando y esforzándose incansablemente”.

Y continúa con el comunicado público, como quien echa la bronca a los alumnos que han sido malos: “Francamente, tanto Esteban como Fernando deben hacer un mejor trabajo para complementar los fantásticos esfuerzos de todos en el equipo, evitando incidentes en pista y comprometiendo el rendimiento de todo el equipo. Hoy, ambos pilotos han defraudado al equipo”.

“Espero más de ellos el domingo, donde debemos hacer todo lo posible para recuperar algunos puntos del fin de semana para el Campeonato. Nuestro objetivo es asegurarnos de ir a Abu Dhabi el próximo fin de semana en una posición en la que podamos alcanzar nuestros objetivos de la temporada. Mañana es un nuevo día”, dice.

Pero cuando ha sucedido algo en carrera, cuando sólo Fernando Alonso no ha podido seguir por alguna maniobra de su compañero de equipo, entonces Alpine no ha sido tan ecuánime y no ha dicho nada públicamente acerca de la decepción o la frustración.

Además, ha sido Fernando Alonso el castigado por la FIA. Fue sancionado con cinco segundos este sábado después de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, por su toque en la recta con su compañero Esteban Ocon, por lo que saldrá 18º en vez de 15º.

Los Comisarios castigaron al asturiano después de llamar a ambos después de un sprint en el que tuvieron un nuevo encontronazo al encontrarse en la salida. Ocon sacó de la trazada a Alonso en la curva cuatro, con el español salvando el accidente por poco.

Sin embargo, el doble campeón del mundo tuvo que entrar en boxes, dando por perdidas sus opciones de terminar arriba y puntuar. Después de ese primer encontronazo, ambos coches de Alpine también se tocaron en la recta, lo cual sí fue objeto de sanción porque los comisarios comprobaron que Alonso impactó el coche de Ocon por detrás a una velocidad superior.

Tras su paso por boxes, el español remontó hasta la 15º posición, superando incluso a su compañero. El francés, con daños en su coche, terminó la carrera 18º y su Alpine prendió fuego una vez estacionado. Finalmente, con la sanción de cinco segundos, además de dos puntos en su licencia, Alonso saldrá 18º este domingo.