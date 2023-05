El anuncio de Aston Martin que da alas a Fernando Alonso para Miami: ¡Solucionado!

Los aficionados a la formula 1 siguen al vueltas con el fallo que privó al piloto asturiano del podio. de Fernando Alonso consiguió terminar el fin de semana con una nota bastante positiva, con un cuarto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán pero a nadie se le escapa que, de no ser por los fallos del DRS, el asturiano habría entrado entre los tres primeros.

El equipo Aston Martin estrenaba en Bakú una novedad con la que esperaban dar un salto cualitativo en las zonas rápidas ya que mejoraba la velocidad punta del AMR23, el talón de Aquiles del monoplaza. El coche es realmente competitivo en zonas lentas y con curvas, sin embargo, en las más rápidas y cuando las rectas toman protagonismo el monoplaza pierde tiempo por vuelta por no tener una velocidad punta tan competitiva como sus rivales directos. Un problema que querían solventar en gran manera con un nuevo alerón trasero de baja carga aerodinámica en el Gran Premio de Azerbaiyán pero no funcionó según lo esperado.

Nada más bajarse de su Aston Martin tras la sesión clasificatoria, el bicampeón del mundo español explicó que un problema con el DRS le costó una potencial cuarta posición, que le habría dejado justo por detrás de los pilotos que lucharon por la pole position, y por delante de Carlos Sainz y Lewis Hamilton. "Hemos tenido algún problema con el DRS en la zona del final en al clasificación que nos han costado algunas décimas, y viendo cómo está la clasificación de apretada, habríamos estado probablemente cuartos, en vez de sextos", afirmó mostrando su descontento.

Y es que la innovación en la parte trasera de coche, llamada a ser una revolución, se convirtió en una pesadilla durante las sesiones del viernes y del sábado que costaba a los monoplazas de Alonso y Stroll dos décimas por vuelta, hasta que los mecánicos dieron con la clave. El fallo se debió a una característica aerodinámica de la nueva especificación del alerón de baja resistencia, que hizo que el dispositivo oscilara y solo se activara de forma intermitente.

Así que la escudería decidió tirar de ingenio y buscar "in extremis" dos soluciones que permitieron que el piloto realizara de nuevo una carrera excepcional y rozara el podio. La primera fue cambiar el componente superior del flamante alerón de su monoplaza y revisar la suspensión trasera del AMR23. Y la segunda, mucho más sorprendente por su sencillez, utilizar lubricante. Con una pequeña cantidad de este aceite se consigue que las barras de las horquillas y el cuerpo o vástago de los amortiguadores, tanto de aire como de muelle, bajen considerablemente su fricción.

Así que, a modo de solución temporal para el GP de Azerbaiyán, en el que Alonso terminó cuarto y Stroll séptimo, el equipo limpió los endplates del alerón trasero con lubricante para facilitar el movimiento del flap. “No puedo decírtelo, ¡pero no estaba lejos de usar WD40!” confeso el director de la escudería, Mike Krack, a Motorsport.

¡Está solucionado!

Ahora, a las puertas del GP de Miami, y tras una revisión exhaustiva por parte de los de Silverstone, Aston Martin asegura que el problema está solucionado y que habrá nuevas mejoras que lanzarán al piloto asturiano en Miami.

Mike Krack admitió que intentaron hacer todo lo posible, dentro de lo permitido, ya que el coche se encontraba en régimen de Parque Cerrado. En declaraciones a Motorsport, el jefe de equipo de la escudería británica sostiene que el problema no fue tan grave como pudo parecer. Si bien es cierto que la velocidad punta de Aston Martin en la recta principal era considerablemente baja respecto a la de sus rivales, en la recta de atrás el DRS sí que funcionaba. Así pues, Krack piensa que tan solo se trató de una pequeña penalización que, además, supuso una distracción para el equipo. Sin embargo, también asegura que el fallo ya está solucionado, por lo que a priori no veremos sufrir más a Aston Martin con dicho contratiempo en Miami.

"Fue más una distracción que una desventaja real porque el DRS funcionaba en la recta de atrás, así que obviamente fue una pequeña penalización, pero tanto en el sprint como en la carrera, funcionó. Cuando hicimos el análisis, en clasificación, perdimos sobre todo en el sector dos, que no es la zona del DRS", ha apuntado.

"Es una distracción, y gran parte del equipo se centró entonces en eso, así que esta es también la razón por la que ya no tenemos el problema. En general, creo que hemos conseguido solucionarlo. Nos habría gustado solucionarlo antes o no tenerlo. Pero al fin y al cabo, no es un drama", ha sentenciado.