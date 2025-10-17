Estupor en la Fórmula 1: este es el piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher

A las puertas del Gran Premio de Estados Unidos la Fórmula 1 se ha visto sacudida esta semana por una impactante noticia: el abuso sexual a una enfermera de Michael Schumacher por parte de una amigo de su hijo Mick.

Tras la extorsión de un ex guardaespaldas de la familia que amenazó con hacer públicas más de 1.500 imágenes y 200 vídeos exclusivos sobre el estado de salud del legendario piloto alemán, el clan Schumacher se ha visto salpicado por otro asunto turbio. Un piloto de carreras ha sido acusado de violar a una de las enfermeras personales de Michael Schumacher después de beber alcohol mientras se alojaba en la casa de la leyenda de la F1.

Según los informes, que no revelaban la identidad, el acusado es un amigo cercano del hijo de Schumacher, Mick ,y violó a la enfermera mientras se hospedaba en la casa de la familia en Gland, Suiza.

Las acusaciones se remontan a 2019, con una denuncia penal presentada en 2022, y han salido a la luz antes del juicio previsto para los próximos días, según adelantó 24heures.

Revelada la identidad del acusado

Tras conocerse la noticia, los rumores y las sospechas sobre la identidad del piloto empezaron a correr como la pólvora hasta que finalmente su nombre ha salido a la luz.

El piloto en cuestión es Joey Mawson, quien solía afirmar que Michael Schumacher era su héroe y soñaba con seguir sus pasos en la F1 junto a su amigo íntimo, Mick.

El joven, que tiene ahora 29 años, está metido en un buen lío judicial tras supuestamente violar a una de las enfermeras que ahora cuida al piloto de carreras durante una fiesta con alcohol en la mansión familiar.

Mawson niega las acusaciones, afirma que tuvo sexo consensuado y dice que tenía una relación preexistente con la enfermera. Pero los cierto es que las acusaciones han conmocionado al mundo de las carreras y han abierto una nueva herida en la familia Schumacher. El hecho de que una de sus enfermeras encargadas de cuidar a la leyenda de la F-1 haya sido víctima de un delito sexual en su casa, presuntamente cometido por un miembro del círculo íntimo de la familia, añade aún más dolor a su trágica situación.

Con el caso llegando a los tribunales en Suiza (tras ser pospuesto ayer debido a que Mawson no asistió ), la familia teme verse expuesta de nuevo y que salgan a la luz algunos detalles que los Schumacher custodian con un enorme secretismo.

¿Cómo ocurrieron los hechos

El joven piloto se alojaba en la finca y violó a la enfermera (una cuidadora residente de la leyenda de la F-1) en un dormitorio del piso superior después de una noche en la que estuvieron bebiendo cócteles de vodka, dijeron los fiscales.

En el momento del presunto crimen , el piloto acusado de los abusos era muy amigo del hijo de Schumacher, Mick, que ahora tiene 26 años. No obstante, ningún miembro de la familia Schumacher está implicado en las acusaciones.

Los fiscales afirman que, en la noche del 23 de noviembre de 2019, la enfermera y el acusado se cruzaron en la sala de billar de la extensa mansión de Lake Geneva.

Esa noche, la enfermera se dirigió a reunirse con dos de sus colegas y el piloto para jugar al billar después de un turno agotador. Después de beber muchos cócteles de vodka, la enfermera comenzó a sentirse mal y necesitaba tumbarse en el suelo. El resto del grupo la llevó de regreso a la sala de los sanitarios, antes de decidir que era necesario acostarla. Un fisioterapeuta del grupo ayudó a la acusada a subirla a su dormitorio. Allí acostaron a la enfermera “sin desvestirla” y la dejaron dormida, con las luces encendidas, dicen los documentos judiciales.

La violó dos veces

Poco después, el acusado supuestamente regresó a la habitación y la violó. Se le acusa de haber tenido relaciones sexuales dos veces con la enfermera mientras ella estaba inconsciente, según la acusación. La enfermera presentó una denuncia penal dos años después de los hechos, en enero de 2022.

¿Quién es Joey Mawson?

Las acusaciones han vuelto a dar protagonismo a este ex piloto australiano tras caer en el olvido a pesar de que alguna vez soñó con alcanzar la máxima categoría del automovilismo.

Mawson no solo se codeó con Mick, sino también con grandes estrellas de la F1, como Lando Norris, aspirante al campeonato de McLaren .

Como todos los pilotos que quieren llegar a la cima de las carreras, Mawson pasó del karting a los coches de carreras monoplaza. Comenzó bien, superando al hijo de Schumacher en una intensa, pero amistosa, rivalidad en la F4.

Pero a medida que iban avanzando, Mawson comenzó a tropezar y finalmente abandonó el camino hacia la F1 por completo.

Mawson regresó a su natal Australia , donde intentó reanudar su carrera, pero poco después fue sancionado por dopaje tras dar positivo por meldonio.

Después de repetidos reveses en su carrera deportiva, Mawson ahora enfrenta a algo mucho peor: una acusación por doble violación.