Investigan la violación de una enfermera personal de Michael Schumacher por un piloto amigo de su hijo Mick

La familia del heptacampeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher no gana para sobresaltos. Tras la extorsión de un ex guardaespaldas de la familia que amenazó con hacer públicas más de 1.500 imágenes y 200 vídeos exclusivos sobre el estado de salud del legendario piloto alemán, el clan Schumacher vuelve a verse salpicado por un nuevo escándalo.

Un piloto de carreras ha sido acusado de violar a una de las enfermeras personales de Michael Schumacher después de beber alcohol mientras se alojaba en la casa de la leyenda de la F1.

Según los informes, el acusado es un amigo cercano del hijo de Schumacher, Mick ,y violó a la enfermera mientras se hospedaba en la casa de la familia en Gland, Suiza , según los fiscales.

Las acusaciones se remontan a 2019, con una denuncia penal presentada en 2022, y han salido a la luz antes del juicio previsto para esta semana, según informa 24heures.

El joven piloto se alojaba en la finca y violó a la enfermera (una cuidadora residente de la leyenda de la F-1) en un dormitorio del piso superior después de una noche en la que estuvieron bebiendo cócteles de vodka, dijeron los fiscales.

Amigo de Mick Schumacher

En el momento del presunto crimen , el piloto acusado de los abusos era muy amigo del hijo de Schumacher, Mick, que ahora tiene 26 años. No obstante, ningún miembro de la familia Schumacher está implicado en las acusaciones.

Los fiscales afirman que, en la noche del 23 de noviembre de 2019, la enfermera y el acusado se cruzaron en la sala de billar de la extensa mansión de Lake Geneva.

El conductor afirma que se habían besado una vez antes en un club de Ginebra, según revelan documentos judiciales. Sin embargo, la enfermera niega que existiera una relación estrecha entre ambos.

Esa noche, la enfermera se dirigió a reunirse con dos de sus colegas y el piloto para jugar al billar después de un turno agotador.

Después de beber muchos cócteles de vodka, la enfermera comenzó a sentirse mal y necesitaba tumbarse en el suelo. El resto del grupo la llevó de regreso a la sala de los sanitarios, antes de decidir que era necesario acostarla. Un fisioterapeuta del grupo ayudó a la acusada a subirla a su dormitorio. Allí acostaron a la enfermera “sin desvestirla” y la dejaron dormida, con las luces encendidas, dicen los documentos judiciales.

La violó dos veces

Poco después, el acusado supuestamente regresó a la habitación y la violó. Se le acusa de haber tenido relaciones sexuales dos veces con la enfermera mientras ella estaba inconsciente, según la acusación.

La enfermera presentó una denuncia penal dos años después de los hechos, en enero de 2022. Según 24heures, el acusado no ha dado señales de vida en los últimos meses y no se ha confirmado su presencia en territorio suizo.

Aunque durante la instrucción colaboró con la justicia, su ausencia en el juicio podría provocar la suspensión del proceso. Los abogados de ambas partes y la familia Schumacher han declinado hacer declaraciones sobre este escabroso asunto.