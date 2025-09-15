Madrid desvela los precios del Gran Premio de España 2026

Con la cuenta atrás activa, el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 ha dado el siguiente paso habilitando las entradas y los precios para la carrera, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre del año próximo.

Así, este mediodía se ha iniciado la preventa de tickets para asistir al evento, con precios que oscilan entre los 195 y los 799 euros, incluyendo los tres días. Unas cifras que sitúan al circuito de la capital en la media de precios de otras pistas europeas.

Como es de esperar, la recta de meta y las dos primeras curvas, con 799 euros, son las más cotizadas, así como la Monumental, una curva que promete ser uno de esos puntos míticos del mundo del motor gracias a su peralte e inclinación. La Chicane tendrá un precio de 484 euros. Paralelamente, también han salido a preventa las experiencias VIP del gran premio.

Algunas zonas ya han visto agotado su cupo de entradas en preventa, si bien el próximo 23 de septiembre arrancará la venta oficial y la organización está obligada a guardar un porcentaje de tickets para la venta general. En cualquier caso, la expectación ha sido enorme y se espera que el nuevo Gran Premio de España sea un éxito de una Fórmula Uno que tendrá once escuderías, una más que hasta ahora, tras la entrada de Cadillac en la parrilla de salida.