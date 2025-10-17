Ojo al aviso del Fernando Alonso a McLaren: "Si yo tengo el mejor coche..."

La Fórmula regresa con el GP de Estados Unidos, decimonovena prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito de las Américas. Oscar Piastri llega como líder de la clasificación con 336 puntos en su casillero con una corta ventaja sobre su compañero en Mc Laren, Lando Norris, que es segundo con 314 en su haber y solo 22 puntos de diferencia (5 victorias y 14 podios). Max Verstappen (Red Bull) que busca seguir mejorando tras acabar segundo en Singapur suma 273 puntos en la tercera posición, con 4 victorias y 9 podios en su haber.

Una cita en la que la batalla fratricida por el título mundial volverá a ser protagonista y en la que Fernando Alonso esperar puntuar aunque Austin no sea el circuito más propicio para sus aspiraciones.

El piloto español confesó que su "rendimiento" este Mundial es "difícil de medir" y, en cualquier caso, "no será una temporada" que recordará, al tiempo que confió en no bajar la motivación en las seis carreras que quedan, empezando por el Gran Premio de Estados Unidos.

Listo para aprovechar la oportunidad

"Es difícil medir tu rendimiento, tenemos muchos altibajos, depende mucho del circuito, el fin de semana, la configuración. No creo que vaya a ser una temporada que recordaré", afirmó en la rueda de prensa oficial este jueves previa a la cita en Austin. El doble campeón del mundo repasó sus opciones en el trazado de COTA. "Hemos tenido retos en las últimas temporadas, en 2023 el coche iba muy bien y nos costó. Tenemos que hacer algo distinto que en los últimos dos años para poder puntuar. Venimos del rendimiento de Singapur, ese ritmo alto. Es un fin de semana al sprint y eso es una ventaja para nosotros. Saltamos a pista y tenemos la clasificación, estoy listo para aprovechar una oportunidad", dijo.

Un claro aviso a Piastri y a Norris

Pero lo que más sorprendió de sus declaraciones al llegar al circuito fue el claro aviso a Mclaren de cara a su batalla por llevarse el título.

El bicampeón español está atento al pulso por el título que enfrenta a los hombres de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, separados por 22 puntos a falta de seis grandes premios y bajo la persistente amenaza de Max Verstappen, a 63.

“¿Favorito? Bueno, los dos McLaren tienen algo de ventaja, al menos en puntos, así que diría el campeón estará entre ambos pilotos, pero Max es increíble y si hay alguien que puede superar ese déficit es él”, afirmó.

"El enfoque del piloto cambia un poco al final de temporada, enfocas cada fin de semana preocupándote de cada detalle, pero al final no hay margen para los errores y hay más presión. Lo mismo si lideras el campeonato, aunque tengas margen, no quieres perderla y el ambiente es distinto” afirmó antes de lanzar un claro aviso a la escudería papaya.

“Si yo lidero el campeonato con el mejor coche no lo voy a perder”, sentenció.