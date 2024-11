Oscar Puente, seguidor de Fernando Alonso, bromea en redes sociales sobre financiar Aston Martin

El ministro de Transportes, Oscar Puente, parece ser el único miembro del Gabinete que se está librando hasta ahora de las críticas por la gestión de la DANA. En los últimos días, se ha vuelto viral por su tuits sobre como se contabilizan los muertos por la catástrofe de Valencia o por inundar su perfil con todas las gestiones que lleva a cabo su ministerio. Una hiperactividad que lo ha llevado a convertirse en carne de memes y bromas por parte de los usuarios ante su capacidad para solucionar problemas en un corto espacio de tiempo.

Y eso es lo que ha ocurrido tras su último anuncio. "Mañana. 6 de noviembre. Un paso adelante en Chamartín, después de haber sufrido mucho este verano. Incidencias, hacinamiento de viajeros…imágenes que, espero, no se repetirán. Disfrutadlo. Es de todos. Y sí, son tus impuestos", escribió el ministro qué rápidamente tuvo la respuesta de un usuario que le solicitaba ayuda para solucionar el momento de Aston Martin y Fernando Alonso.

Como parece que Puente es capaz de solucionar todo lo que se le ponga por delante, un usuario lo tuvo claro. "Óscar cómo buen fan de Fernando Alonso, ¿podrías desviar una partida del presupuesto del Ministerio? Realmente es Aston Martín también es un transporte más, ¿no? Gracias", escribió.

Un mensaje al que ministro, fan de Fernando Alonso, no tardaría en responder. "Confiemos en Newey. 🤞", afirmó haciendo referencia al fichaje estrella de la escudería.

Y la verdad es que no vendría mal una ayudita si tenemos en cuenta el desplome de los de Silverstone. El equipo británico, que en la temporada pasada fue uno de los más destacados en la parrilla, no le queda otra que asumir la debacle tras no sumar puntos en las tres últimas carreras carreras, siendo junto a Stake el único equipo en esa situación.