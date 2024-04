¿Qué se traen entre manos Taylor Swift y Fernando Alonso?: "Soy un Aston Martin que tú estrellaste"

Un séptimo puesto y un punto extra por la vuelta rápida ha sacado Fernando Alonso del Gran Premio de China en el circuito de Shanghái. Una carrera de la que el asturiano se ha mostrado astisfecho y ha vuelto a dar muestra de su calidad. Alonso dejó momentos estelares como la salida -llegó a colocarse segundo- o la salvada que hizo cuando estaba en plena persecución de Lewis Hamilton, al que terminó adelantando.

Pero si hay algo por lo que Fernando ha vuelto incendiar las redes no es por su desempeño, en las pista, su pillería o su última sanción, sino por el guiño que Taylor Swift hace al piloto en su último disco.

¿Recuerdan aquellos rumores que insinuaban una posible relación entre Fernando Alonso y la cantante? Todo ocurrió cuando tral el GP de Australia de 2023, Fernando Alonso y Andrea Schlager anunciaban su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. Una noticia tras la que los fans de Fernando Alonso y Taylor Swift se pusieron de acuerdo a través de las redes sociales para generar una teoría que sustentaba que ambos tenían una relación sentimental.«Fernando Alonso está soltero desde hace unos pocos días. Taylor Swift se acaba de quedar soltera, casualmente, con 33 años. Está todo escrito», aseguraban las redes.

El piloto, siempre muy bromista, decidió meter baza en los rumorescon una publicación en TikTok donde escuchaba una versión acelerada de la canción "Karma" de Taylor Swift.

En el vídeo se ve como Alonso escucha la canción de fondo y de repente mira a cámara y guiña un ojo. Un gesto que enloqueció a sus seguidores.

Si embargo, ahora ha sido la cantante la que ha desatado la locura. Esta misma semana ¡, la cantante publicaba su último álbum "The Tortured Poets Department" y un verso en concreto de una canción no ha pasado desapercibido para los usuarios de redes sociales y ha revivido aquel supuesto idilio.

En medio de la canción número 18 del álbum, titulada imgonnagetyouback, la artista canta, "I’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch then ran and hid" ("Soy un Aston Martin que tú estrellaste en una zanja y luego abandonaste").

Rapidamente tanto los "Swifties" como los Alosnsistas no dudaron en asegurar que se trataba de una metáfora de sus presuntos sentimientos pasajeros por Alonso.