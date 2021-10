Salen a la luz nuevos abusos de Quereda en la selección femenina de fútbol: “Disfrutaba humillando”

Deportes

Ignacio Quereda (Madrid, 1950) fue el entrenador de la Selección española de fútbol femenino en 1988. Un técnico que fue duramente criticado por varias generaciones por no alcanzar ningún logro y, sobre todo, por las humillaciones a las que sometía a sus jugadoras Ahora, las deportistas revelan que recibían comentarios como “tú lo que necesitas es un macho” o “a ver si te cuidas, que estás gorda”.

Movistar+ estrena esta noche ‘Romper el silencio. La lucha de las futbolistas de la Selección’. En este informe documental, se cuenta cómo, pese a que con Quereda el conjunto español estuvo 16 años sin acudir a competiciones internacionales y su mejor clasificación en la FIFA fue la plaza 14, él seguía al frente.

Según el documental, esto se permitió gracias a la complicidad del seleccionador y la Federación Española con el vicepresidente de la FIFA y de la UEFA, Ángel María Villar.

Varias internacionales españolas ofrecen un duro relato de lo vivido durante casi tres décadas con el ex seleccionador, a quien definen como una persona “muy fría y muy arisca”. “Cuando se le ponía una chica aquí, a por ella. Y siempre eran las mismas”, recuerdan. Alguna incluso señala que “muchas acabaron llorando”.

“Si había un error o una mala colocación, había un grito”, una de las protagonistas confiesa que “le encantaba humillar y chillar a alguna delante del grupo”.

“A ver si te cuidas, que estás gorda” o “vaya plaza de toros que tienes…” son otras de las frases que destacan de este nuevo informe de #Vamos. “Hay que hacer algo para paliarlo”, acaba diciendo una de ellas en el trailer del documental.

“Llámalas futbolistas”

El escándalo fue destapado el pasado mes de marzo por la periodista Danae Boronat en su libro ‘No las llames chicas, llámalas futbolistas’ las presuntas vejaciones que sufrieron las futbolistas de la selección española por parte de Ignacio Quereda, quien fuera seleccionador durante 27 años, de 1988 a 2015, cuando fue relevado de su cargo por Jorge Vilda.

En este libro, con el que se intenta explicar que significa ser mujer y futbolista en 2021 se recogen graves expresiones con las que fueron humilladas muchas futbolistas. “Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo”, “A ti lo que te hace falta es un buen macho”, “Me pellizcaba el culo y me decía: ‘¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?” son solo algunos de los ejemplos de la vergonzante actitud de ex seleccionador que publica el diario El Mundo.

Este libro, que supone un alegato por el reconocimiento del fútbol femenino, cuenta además con los testimonios de Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, Vero Boquete, Aitana Bonmatí, Nahikari García o Marta Corredera.

Una bomba que estalló en 2015

Sin embargo, esta situación viene de lejos y la Federación tenía conocimiento de ello desde 1996, casi 20 años antes de que dejara su puesto.

En 2015, lo que permanecía oculto saltó por los aires tras la eliminación de la selección femenina en el Mundial de Canadá. Caer ante Corea reabría una herida arrastrada durante años y el descontento de la plantilla con Ignacio Quereda se hacía patente tras las denuncias de varias jugadoras.

La primera muestra de ese distanciamiento fue en modo de comunicado en el que las jugadoras subrayaban que «la preparación del Mundial no había sido la correcta, los amistosos inexistentes, la aclimatación escasa, el análisis de los rivales y la forma de preparar los partidos insuficientes», y un largo etcétera de motivos por los que la confianza en Quereda era nula.

Pero las críticas no se quedaron ahí y muchas jugadoras decidieron a sacar a la luz lo que realmente pasaba. «Nos trata como niñas, no como a profesionales, que es lo que somos. Sus charlas y discursos siempre llevan la coletilla de chavalitas, algo que sabe que no nos gusta pero que sigue haciendo. Ya no se trata de fútbol sino de educación y respeto» declaraba en 2015 Vicky Losada al diario Marca.

La ya ex internacional Amaia Medióroz también declaró tras las denuncias de las futbolistas que Quereda les hacía gestos despectivos como «a ver quién hace de mujer y me pone el café». La futbolista también aseguró que había visto algunas jugadoras abandonar la selección porque estaban hartas de que las llamase «gorditas».

Finalmente, el 30 de julio de 2015, sin dar la cara ni explicar los motivos de su dimisión, Ignacio Quereda dejaba su puesto. Un comunicado, de menos de 10 líneas líneas, publicado en la página web de la Federación Española de Fútbol fue suficiente para decir adiós a sus 27 años en el cargo.

Una situación ya denunciada en 1996

Se ponía fin así a unas actitudes machistas que habían sido ocultadas por la Federación durante casi 20 años. Tras la salida del técnico, Roser Serra, que fue portera del equipo nacional relataba en los medios que durante la Eurocopa de 1997el ya ex seleccionador las maltrataba psicológicamente. “Nosotras intentamos ya echarlo, pero no teníamos las nuevas tecnologías que hay ahora”, afirmaba.