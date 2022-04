¿Puede comprar Roman Abramovich el Valencia CF?

Action Images via Reuters

El magnate ruso convertido en uno de los protagonistas de la invasión a Ucrania, en calidad de hombre de paz, sigue trazando su plan para mantener gran parte de su patrimonio a salvo de las sanciones mientras pone en marcha nuevos negocios.

Poco se sabe del millonario desde que Las fotografías de las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, en las que destacaba un sonriente Abramovich dieran la vuelta al mundo pero el magnate sigue maquinando su futuro mientras se intenta cerrar la venta del Chelsea. La fecha límite establecida es el próximo 18 de abril, cuando el sucesor de Abramovich saldrá de la lista de cuatro candidatos que se han postulado hasta hoy. Está el dueño de los Boston Celtics, Stephen Pagliuca, el consorcio liderado por Todd Boehly, codueño de Los Angeles Dodgers, Martin Broughton, expresidente de British Airways y del Liverpool, y la familia Ricketts, dueños de los Chicago Cubs.

Desde Inglaterra ya alertan de que si esa venta no se lleva a cabo en breve, el Chelsea no podrá pagar sus salarios el próximo mes. Y mientras los “blues” se desangran, los rumores que vinculan al magante ruso con nuevas inversiones futbolísticas no cesa.

De Turquía a Valencia

Esta mismas semana, medios turcos confirmaban que el oligarca ruso Roman Abramovich había comprado las acciones del club local Göztepe Spor Kulübü (GSK), y que el anuncio oficial se haría este viernes.

El Gobierno de Turquía decidió no adoptar sanciones en contra de Rusia por su invasión a Ucrania, por lo que, según estos medios, el empresario, todavía dueño del Chelsea, no tendría problemas en plasmar la operación. No en vano, este país le ha permitido poner a salvo parte de su patrimonio en Turquía: sus dos megayates están atracados en los puertos turcos de Marmaris y Bodrum.

La noticia del interés de Abramovich por el club turco fue adelantada a finales de marzo cuando salió a la luz que el hasta ahora máximo accionista del club, Mehmet Sepil, le habría trasladado una propuesta. Sepil ya dijo esta temporada que vendería el equipo debido a los malos resultados. El Göztepe se sitúa ahora en el puesto 18° de la tabla de la Superliga turca entre 20 equipos y hoy por hoy está perdiendo la categoría. Tras conocerse la noticia, el Fan Token de Göztepe aumentó un 75 por ciento.

El club turco niega ahora que esta operación para vaya a producirse, pero una nueva y sorprendente información sobre las inversiones futbolistas de Abramovich sacude al futbol español: ¿Puede el magante ruso comprar el Valencia?. “Peter Lim ha filtrado a medios internacionales que tiene dos ofertas de compra, la mía y la del oligarca ruso del Chelsea”, ha dicho Miguel Zorío.

El portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, remitió una carta a los medios de comunicación en la que anunció la convocatoria de una rueda de prensa para el próximo 27 de abril con el objetivo de “presentar la nueva oferta de compra de acciones que vamos a hacer a Peter Lim, y que por supuesto reflejará la pérdida de valor del club por culpa de su gestión”. En la nota, Zorío afirma que Lim ha filtrado que tiene una oferta de Abramovich para comprar el Valencia CF, según adelanta Plaza Deportiva.

Miguel Zorío desveló “que Peter Lim ha intentado vender el club en Londres por 250 millones de euros y no lo ha conseguido. Últimamente ha filtrado a medios internacionales que tiene dos ofertas de compra, la mía y la del oligarca ruso del Chelsea. Y desde aquí le digo que o pone 50 millones cada año para compensar las pérdidas que él genera o nos vende a nosotros. Le guste más o menos”.

Esta noticia ha sorprendido a un valencianismo que ya está curado de espanto ante la locura permanente en la que vive el club.