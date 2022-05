¡Bombazo en Francia!: Mbappé renovará con el PSG

El diario Le Parisien, muy próximo al París Saint-Germain y habitualmente muy bien informado de todo lo que sucede en el club que preside Nasser Al-Khelaïfi, soltó la bomba en la tarde de este jueves y publicó que Kylian Mbappé está muy cerca de renovar con el club francés.

Según Le Parisien, las negociaciones entre el PSG y Mbappé van por muy buen camino y el futbolista estaría muy cerca de aceptar la oferta para renovar su contrato, que concluye el próximo 30 de junio. “Entre Kylian Mbappé y PSG, renovación a la vista”, titula su información el diario francés.

La madre de Kylian, Fayza, que recientemente estuvo en Catar, negó esta información en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: “No hay principio de acuerdo con el París Saint-Germain (ni con ningún otro club). Las discusiones sobre el futuro de Kylian continúan en un clima de gran serenidad para permitirle tomar la mejor decisión, con respeto por todas las partes”.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Esta noticia publicada por Le Parisien llega después de saberse que Mbappé viajará junto con sus compañeros del PSG la próxima semana a Doha, capital de Catar. El PSG es propiedad de Qatar Investment Autorithy (QIA), el fondo soberano de inversión del país asiático que controla el club a través de Qatar Sports Investments (QSI).

Desde el entorno del Real Madrid siempre se ha transmitido tranquilidad y se confía en que Mbappé juegue a partir de la próxima temporada en el equipo español. Pero el PSG nunca se ha rendido y lleva meses con sus maniobras para intentar convencer al jugador y a su familia para que renueve. La última oferta que se conoce del PSG a Mbappé fue publicada por Le Parisien e incluye una prima de fichaje de 100 millones de euros y un salario de 50 millones netos por cada una de las dos temporadas que le ofrece. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada.

El pasado 28 de abril, en la rueda de prensa previa al partido contra el Estrasburgo, Mauricio Pochettino, entrenador el París Saint-Germain, aseguró que él y Kylian Mbappé seguirían en el club “al ciento por ciento”. Sin embargo, solo un día después el técnico no fue tan contundente en sus declaraciones. Momentos antes de jugar contra el Estrasburgo, Pochettino se rectificó a sí mismo y puntualizó sus palabras sobre Kylian y la decisión del delantero sobre su futuro. “Yo no dije eso, ese no era mi mensaje. Respondí hablando de ahora, no de la próxima temporada”.

En sus manifestaciones públicas, Mbappé ha dejado claro que no tiene tomada todavía una decisión. El pasado 3 de abril, después de ganar 5-1 al Lorient, cuando fue preguntado en zona mixta si era posible su continuidad en el PSG, Mbappé fue muy claro: “Sí, por supuesto”. “Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta”, declaró entonces Mbappé a Prime Video.

El periodista Fabrizio Romano, habitualmente muy bien informado sobre los movimientos en el mercado de fichajes, aportó la pasada semana nuevos datos en FiveUK: “Mbappé tiene en sus manos el contrato del Real Madrid, por eso la gente del Madrid está confiada y relajada. Pero me han dicho fuentes cercanas a Kylian que aún no ha decidido. El PSG está ofreciendo una locura de dinero para que se quede una o dos temporadas más”.