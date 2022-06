Morata habla sobre dónde jugará la próxima temporada

Álvaro Morata es feliz en la selección, pero le cuesta estabilizarse en un equipo. A partir del 30 de junio le toca elegir destino de nuevo. Ese día termina su cesión en la Juventus y debería regresar al Atlético de Madrid, un lugar al que llegó con muchas ilusiones y en el que no acabó de triunfar.

Por si acaso, no pierde la oportunidad de acercarse al Atlético, del que tuvo una salida complicada. “Los últimos tres años he estado superfeliz en todos los sitios en donde he estado. Los dos últimos clubes en los que he estado son maravillosos y la gente es maravillosa”, dice el delantero internacional después de dejar una idea sobre su futuro.

“Me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. A cualquier persona en cualquier ámbito de la vida le gustaría estar donde más le quieren y más le valoran”. advierte Morata. “Estoy tranquilo porque tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen adonde haya que ir. Tengo varias opciones, tengo suerte también, pero no depende de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar duro”, asume.

Morata recibió los elogios de Luis Enrique después de marcar, de nuevo, el único gol de la selección. “Álvaro creo que lleva 26 goles en 53 partidos Quizá en su club no destaque por marcar 30 goles en una temporada pero está en sus números y aporta bastante goles. Para nosotros es un jugador referencial, necesitamos al nueve en esa fase de progresión, da continuidad en el juego y ha estado soberbio. Tiene buen físico, llega al área con mucha facilidad y mide uno ochenta y algo, va bien de cabeza”, asegura el seleccionador.

“Es un delantero muy interesante por lo que aporta en el plano ofensivo y defensivo. Es el que inicia la presión, dirige la presión. En función de a qué central va, los extremos dirigen la presión. Estoy muy contento”, añade Luis Enrique.

“El mister sabe que lo doy todo por la selección y que estoy muy agradecido por su confianza y sólo puedo agradecérselo y ponerlo todo cada vez que juego, vaciarme en el campo Su confianza me hace trabajar más fuerte todavía”, reconoce el “9″ de España.

“Me siento bien sobre todo por lo que pasa en el campo en los partidos. Hay gente maravillosa, no sólo los jugadores, el staff, los médicos, la gente que trabaja para descargar la ropa. Hay un gran grupo y por eso todos estamos contentos cuando venimos”, asegura.