La tajante respuesta de Robert Moreno sobre su relación con Luis Enrique: “Si coincidiese con él…”

Robert Moreno, exseleccionador de España, donde sustituyó temporalmente a Luis Enrique, y exentrenador de Mónaco y Granada, habló en la Cadena SER de su relación con el actual seleccionador o, más bien, de esa inexistente relación, ya que el vínculo entre los dos está totalmente roto.

“No he vuelto a hablar con Luis Enrique. Ahora la relación es inexistente. Si coincidiese con él en un estadio, no creo que nos saludásemos. Conociéndole, lo veo imposible”, respondió de forma tajante Robert Moreno cuando le preguntaron por su relación. Sin embargo, Moreno no olvida también los buenos momentos vividos junto a Luis Enrique: “Con el tiempo, te tienes que quedar con las cosas buenas. Gracias a los 10 años con Luis Enrique soy entrenador, aprendí de su experiencia y bagaje. Son situaciones que te toca vivir en la vida. A partir de ahí, lo que pasó es historia y cada uno tiene su versión”.

Cuestionado por cómo veía la continuidad de Luis Enrique en la Selección después del Mundial de Catar, Moreno no se aventuró a decir lo que pasará: “Creo que conocía a Luis Enrique, ahora no me atrevo a opinar si seguirá en la Selección. Me he alejado tanto del tema que no sabía que existía ese debate. Están haciendo un buen trabajo él y su equipo”.

La última experiencia de Robert Moreno en un banquillo fue en el Granada, equipo del que fue despedido y que terminó descendiendo a LaLiga SmartBank, pero ya con Aitor Karanka como entrenador. “He cogido cariño a mucha gente del Granada y sufrí su descenso. Escribí a Karanka para lamentar el descenso. Empezamos mal en cuanto a puntos, pero luego remontamos. En la segunda vuelta, el ambiente se fue enrareciendo y cometí errores en la comunicación, me quitaron crédito. Estoy seguro de que nos podíamos salvar”, aseguró Moreno.

No obstante, el técnico reconoció los errores cometidos durante su estancia en el equipo andaluz: “Mis amigos me dijeron que no me reconocían, tengo que mejorar en cómo me comunico con el exterior. Me equivoqué. Estaba el listón muy alto, en Granada vieron el mejor año y medio de su historia desde casa. Solo podía empatar o perder”.

Durante la estancia de Robert Moreno en el Mónaco, el club del Principado fichó a Aurélien Tchouaméni, que esta semana ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. “Pedimos a Tchouaméni para el Mónaco. Estaba en la lista de futuribles, con nombres como Guido Rodríguez o Soucek. Investigamos a Tchouaméni, cómo era fuera del campo. Tenía un entrenador personal que le ayudaba con la técnica y tenía una familia estructurada. Es un jugador con capacidad de romper líneas, pero le costaba girarse y le ayudamos a ello. Ojalá le vaya bien en el Madrid”, declaró Moreno sobre el centrocampista.