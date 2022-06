La confesión de Neymar que nadie esperaba: “Me iré...”

Sorpresa en Brasil a cinco meses para el inicio del Mundial de Catar, en el que el combinado carioca llega como uno de los máximos candidatos a alzarse con el título.

Neymar intentará en Catar cerrar con broche de oro su carrera con Brasil. La ‘Canarinha’ es uno de los principales candidatos para conquistar el Mundial y el delantero buscará despedirse del combinado nacional a lo grande. Y es que Neymar, de 30 años, tiene contemplado retirarse de la selección una vez que acabe la cita mundialista y hasta ya tendría elegido al heredero de la histórica número 10.

La elección del sucesor

La decisión del brasileño ha causado gran sorpresa en su país en las últimas horas, ya que habría dejado de lado a grandes candidatos como Vinicius, Coutinho o el propio Richarlison, decantándose por un joven de 21 años para llevar ese dorsal en la espalda. Rodrygo Goes confesó que Neymar le adelantó que no volvería a la selección después del Mundial y le pidió que herede su camiseta.

Según el joven delantero de 21 años, el jugador del París Saint-Germain (PSG) tiene decidido abandonar la selección de su país pronto. Si bien disputará la Copa del Mundo que se celebrará a partir del 21 de noviembre, el goleador no tiene en mente seguir vistiendo la verdeamarella por mucho más tiempo.

En su participación en el podcast PodPah, Rodrygo habló sobre su charla con Ney: “Neymar me dijo: ‘Ya me voy de la selección y la 10 es tuya’. Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”.

Esta declaración confirma las versiones que hace meses circulan por los principales portales brasileños y que anticipan que después de Qatar, Neymar dirá adiós a Brasil.

Cabe recordar que la Selección brasileña abre su campaña en la Copa del Mundo 2022 el 24 de noviembre contra Serbia. Luego, enfrentará a Suiza y Camerún, los otros rivales del Grupo G.

Neymar tiene un título con la selección de su país, en la Copa Confederaciones 2020, además de la medalla dorada en Río 2016 y el Sudamericano Sub 20 celebrado en Perú en 2011.

Con sus goles en los últimos partidos, El delantero del PSG se quedó a solo tres tantos de igualar el récord de Pelé como el máximo anotador de la historia de la selección.