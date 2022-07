Los polémicos mensajes de Sergio Ramos a Rubiales sobre Luis Enrique y los “favores” del VAR al Barça: “Es una auténtica vergüenza”

Tras la polémica suscitada por el mensaje de Sergio Ramos a Luis Rubiales para que “tocase algunas puertas” para lograr que le diesen el balón de oro en 2019, el camero vuelve a verse salpicado por una nuevas conversaciones publicadas por el confidencial que no dejan en buen lugar al defensa de París Saint Germain.

El diario ‘El Confidencial’ ha sacado a la luz una nueva exclusiva sobre Sergio Ramos y Luis Rubiales. En este caso, el protagonista es de nuevo el ahora jugador del Paris Saint-Germain, quien escribió al presidente de la Real Federación de Fútbol en 2019 y por varias cuestiones.

La primera de ellas se produjo el domingo 20 de enero de 2019 después de un partido entre el Barcelona y el Leganés, en el que el tanto de Luis Suárez, el segundo azulgrana, tuvo bastante polémica porque la bota del delantero dio en el portero, el ‘Pichu’ Cuéllar, cuando ya tenía el balón. Según publica en exclusiva ‘El Confidencial’, el por entonces capitán del Real Madrid escribió a Luis Rubiales: “”Rubi, qué pasa? Una cosa, nos empieza a preocupar ya gravemente el tema del VAR, sobre todo con el Barça. Es una auténtica vergüenza y un descaro lo que están haciendo los árbitros. Has visto la falta de Suárez al portero en el 2-1?? Es de chiste. Un abrazo”.

EXCLUSIVA | Ramos se quejó a Rubiales de un gol del Barça: "El VAR es una vergüenza, van a ganar la Liga"https://t.co/nXeXRjhHeL — El Confidencial (@elconfidencial) July 1, 2022

Rubiales le respondió con un mensaje cargado de protocolo y sin mojarse, lo que hizo que Ramos le volviera a contestar para decirle que esperaba “una opinión más personal sobre lo del Barcelona, que es un escándalo”. “Buenas tardes, Sergio. Tú eres el capitán de la Selección, tienes cientos o miles de partidos a tus espaldas y mejor que nadie comprendes que a veces hay distintas opiniones sobre un mismo hecho. Como bien sabes, yo no entro en estas cuestiones”, le dijo Rubiales a Sergio Ramos tras su primer mensaje.

Unos meses antes, el futbolista andaluz ya había mostrado su malestar con Rubiales por no haberle comunicado que José Francisco Molina sería el nuevo director deportivo de la RFEF. “Gracias por tenerme tan informado de los cambios tan importantes de la Selección”, le dijo irónicamente antes de preguntarle por el nuevo seleccionador. No recibió respuesta en ese momento. Sí que lo hizo cuando la elección de Luis Enrique ya era oficial y Ramos volvió a la carga: “Ya me contarás del nuevo seleccionador que, sinceramente, no sé ni cómo piensa. No tengo ninguna noticia de él”.

Sergio Ramos escribió al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para reprocharle que nombrara seleccionador a Luis Enrique sin avisarle previamente y también para quejarse de los arbitrajes que estaba recibiendo el FC Barcelona en Ligahttps://t.co/nXeXRjhHeL pic.twitter.com/wNavq8EjHl — El Confidencial (@elconfidencial) July 1, 2022

Días después del fracaso en el Mundial de Rusia 2018, en el que Fernando Hierro ejerció de seleccionador al destituir Rubiales a Lopetegui un día antes del inicio del torneo porque consideraba que no era ético su fichaje por el Real Madrid, Sergio Ramos escribió al presidente de la RFEF para consultarle sobre quién sería el nuevo técnico de La Roja y acabó enfadado porque tuvo que enterarse por la prensa de los cambios en el organigrama.

-Sergio Ramos: ¿A quién vas a poner de entrenador?

-Sergio Ramos: ¿Lo de Molina?

-Rubiales: Buenas tardes, Sergio. Imagino que te habrás enterado de la decisión de la junta. Acabo de salir de ella y ahora entro en el CSD para una reunión con la presidenta”.

-Sergio Ramos: Gracias por tenerme tan informado de los cambios tan importantes en la Selección.

Horas después. El capitán de España volvió a escribir a Rubiales para pedirle explicaciones por el nombramiento de Luis Enrique como técnico y por el hecho de que este no le hubiera llamado aún para contarle sus planes sobre el equipo.

-Sergio Ramos: Rubiales, buenos días. Espero que todo muy bien. Ya me contarás del nuevo seleccionador que, sinceramente, no sé cómo piensa, ya que no tengo ninguna noticia de él.

-Sergio Ramos: ¿Se te ha olvidado la mención a Luis Enrique? Ya veo que las personas cambian en función del cargo. A mí me sigues teniendo aquí como cuando estabas en la AFE.

-Rubiales: Yo con el seleccionador no he hablado de temas deportivos. Sergio, yo estoy también para todo, SIEMPRE. Un abrazo.