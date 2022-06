La loca petición secreta de Sergio Ramos a Rubiales y su respuesta: “En lo que yo te pueda ayudar...”

El fútbol tiene sus entresijos que difícilmente se conocen y los futbolistas lo dejan todo en el campo, pero también saben que hay teclas que conviene tocar para conseguir ciertas cosas. Las publicaciones de las conversaciones de Rubiales con Piqué han desvelado cómo se mueven algunos jugadores cuando no se les está grabando, cómo son astutos y piden favores cuando quieren conseguir algo. Hablan de hablar en el campo, pero no cuentan lo que ocurre cuando acaba el partido. Ahora, El Confidencial ha publicado conversaciones de whatsapp, pero no de audio, entre Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol y Sergio Ramos, cuando el jugador ahora del PSG era un peso pesado del fútbol español y mandaba en la selección español y era el más escuchado en el Real Madrid.

Sergio Ramos nunca ha escondido ni una ambición desmesurada ni un ego que a veces choca con la realidad. Su carrera, en gran parte, ha sido espectacular porque siempre ha creído que podía hacer cosas que sin esa fe en sus posibilidades no hubiese podido hacer. Se consideraba un futbolista superior, un defensa con alma de delantero, que marcó goles decisivos e históricos para el Real Madrid y que, según su opinión, tenía que haber conseguido algún premio individual más.

Por si no le llegaba con el fútbol, en verano de 2020 pidió a Rubiales, por mensaje, que llamara a algunas puertas para ver si podía ayudarle a llevarse el Balón de Oro: “Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro”, le escribe Sergio Ramos, confiando en que tiene posibilidades. Intenta justificarlo añadiendo que es un premio individual, sí, pero que también ayudaría a nuestro fútbol: “Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, acaba su mensaje,

Rubiales es muy diplomático respondiendo: “Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme”. Fue el año de la pandemia y la vuelta contra el City de los octavos, cuando perdió el Madrid, se jugó en agosto.

Pero Sergio Ramos no se deja convencer tan fácilmente y si el Balón de Oro no puede ser, busca otro objetivo: “Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el ‘The Best’ que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos”.

Finalmente, el Balón de Oro de ese año no se dio y el The Best se lo llevó Lewandowski. Sergio Ramos acabó undécimo.

El defensa y Rubiales se conocen bien porque tuvieron que hablar mucho en la selección. Por ejemplo, de las primas. Discutieron en el Mundial de Rusia de 2018 por eso: “O me subes en lo que hablamos las semis o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo”, le decía Ramos, como capitán de España.

Rubiales le contestaba: “Sergio, acabo de aterrizar, te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya”.