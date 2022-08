Lo nunca visto: L’Equipe se disculpa con Messi por su ausencia en el Balón de Oro

La prestigiosa revista France Football dio a conocer ayer a los nominados para el Balón de Oro 2022 con más de un sorpresa. No se sabe quién se va a llevar el Balón de Oro, aunque de los treinta nominados. Karim Benzema, del Real Madrid, es quien lidera todas las apuestas y sería una sorpresa gigantesca que no se lo dieran. Pero lo que es seguro es quien no va a conseguir el trofeo el próximo 17 de octubre: Leo Messi. El futbolista del PGS no está entre los finalistas por primera vez desde 2005. Tampoco está Neymar y del PSG sólo se ha colado Mbappé. Una decisión que no ha gustado nada en París y que ha ‘obligado’ a L’Équipe a dar explicaciones.

El diario galo, que fue muy duro con Leo durante la última temporada, da ahora todo tipo de razones de por qué el argentino no integra la lista de 30. El artículo, titulado “Por qué Messi está ausente mientras Ronaldo está presente en la lista de nominados al Balón de Oro 2022″, suena casi a disculpa.

Una cuestión de fechas

Según el medio francés, el principal motivo es la modificación del calendario: hasta la edición pasada, el Balón de Oro se entregaba en base al año calendario (enero-diciembre), pero a partir de la edición de 2022 será por temporada (agosto-junio).

“El Balón de Oro es un premio individual. El criterio número 1 se centrará principalmente en el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de los contendientes. Dado que el fútbol sigue siendo un deporte colectivo a pesar de todo. El criterio número 2 se centrará en el rendimiento colectivo y el récord acumulado durante la temporada. Finalmente, el criterio número 3 se referirá a la clase del jugador y su sentido del juego limpio. Porque dar ejemplo también cuenta. Los más atentos habrán notado la desaparición del criterio de la ‘carrera del jugador’. Una forma de considerar la carrera por el Balón de Oro como una competición abierta, y no como algo delimitado”, explicaron desde el medio francés.

Por qué Cristiano Ronaldo sí fue nominado al Balón de Oro 2022, según L’Equipe

A diferencia de lo que expresaron con el argentino, desde el medio francés afirmaron que el portugués hizo méritos suficientes para estar dentro de la nómina. El Bicho disputó un total de 38 partidos en la temporada 2021/22 (cuatro más que Messi), marcó 24 goles (13 más que el astro argentino) y brindó 3 asistencias, siendo el último ítem su estadística con peores números.

Más allá de la cantidad de goles y partidos jugados, desde L’Equipe justificaron su elección con la importancia que tuvieron los tantos de CR7. Remarcaron su rol clave en la clasificación del Manchester United a octavos de final de la Champions League como así también sus dos hat-tricks por la Premier League.