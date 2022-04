Messi, señalado como el peor del PSG

El gol que marcó Leo Messi el pasado sábado contra el Lens y que permitió al París Saint-Germain proclamarse campeón de la Ligue 1 de forma matemática no ha servido para que el delantero argentino deje de coleccionar críticas por su rendimiento durante esta temporada. En la valoración que el diario L’Equipe ha hecho de los jugadores a lo largo del campeonato, Messi recibe la peor puntuación del once ideal del PSG.

El fichaje de Messi es calificado como “decepcionante” y la valoración que en Francia se hace de su temporada es negativo. El exjugador del Barcelona no ha respondido a las expectativas deportivas que puso el PSG en él y los medios franceses no dejan de recordarlo. El resto de fichajes tampoco estuvo a la altura que esperaban en el club y en la prensa francesa. “Messi, Ramos, Donnarumma... La ventana de fichajes de verano del PSG es decepcionante en general. Las promesas, nacidas de la contratación XXL, fueron en última instancia solo un dulce sueño de verano. Si bien el PSG acaba de ganar el décimo título de su historia, uniéndose al Saint-Étienne en el historial, su temporada 2021-2022 termina con un sabor amargo”, escribió L’Equipe.

El rendimiento de Messi durante esta campaña mereció un 5,30 para el diario francés, que dio al argentino la puntuación más baja del once ideal del equipo. Para elaborar las puntuaciones, L’Equipe solo tuvo en cuenta a los futbolistas que hubieran disputado 45 minutos o más durante al menos 18 partidos, por lo que en ese once ideal no reciben ninguna puntación Nuno Mendes o Gianluigi Donnarumma, que no cumplen esos requisitos. El mejor valorado es el capitán Marquinhos, con 5,82, seguido por Kylian Mbappé, con 5,80. Presnel Kimpembe, Danilo y Gueye reciben 5,50; Neymar, 5,42; Verratti, 5,37 y Acharf Hakimi, 5,36.

No es la primera vez que una puntación a Messi genera polémica, ya que el argentino recibió un tres en uno de sus partidos contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Precisamente desde ese enfrentamiento contra el Real Madrid, la relación de Messi con el club parece que se ha complicado. La derrota en el Santiago Bernabéu y los silbidos de su afición en el partido siguiente contra el Girondins de Burdeos pudieron marcar un antes y un después en la relación del delantero con el PSG. Desde Argentina ya se anunció que Leo abandonaría el club el próximo verano, pese a que tiene contrato hasta 2023, y desde Francia también se ha pedido que Messi se vaya de París al final de esta temporada. Una marcha que acabe con la relación atormentada entre el futbolista y el club.

La pasada semana, el mismo diario L’Equipe anunció que el PSG quiere desprenderse de los otros tres futbolistas argentinos de la plantilla y que han arropado a Messi desde que este llegó a París. La salida de Ángel di María, que termina contrato en junio, parece ya segura y a ella podrían sumarse la del centrocampista Leandro Paredes, que mantiene una estrecha relación con Messi, y la del delantero Mauro Icardi. Paredes tiene contrato hasta 2023 e Icardi hasta 2024, por lo que el club deberá encontrar destino para los dos y negociar su traspaso. Si se van estos tres futbolistas, la situación de Messi en París sería todavía más incómoda.