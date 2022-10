El demoledor sueldo semanal de Haaland gracias a los bonus

Erling Haaland está en uno de sus mejores momentos como profesional. Sportsmail ha desvelado que su salario en el Manchester City está muy cerca del millón de euros a la semana, más concretamente tiene un sueldo de 968.396 euros semanales. Con estas cifras, Haaland es el futbolista mejor pagado de la Premier, puesto que estos bonos que recibe vienen gracias a los goles y a los resultados. En la actualidad, está siendo el máximo goleador respecto al porcentaje con 19 goles en sus 12 primeros partidos con el Manchester City. Algunos periodistas desvelan que puede ganar más de 51 millones de euros en su primera temporada a las órdenes de Guardiola.

Pero para Haaland no es algo nuevo marcar goles: 27 tantos en 29 partidos con el Salzburg, 86 goles en 89 encuentros con el Dortmund, 17 goles en 11 partidos con el City. Además, de los 21 en 23 internacionalidades con Noruega. En total, ya registra 132 goles en 127 partidos. Unos números que asustan puesto que duplican las cifras de Cristiano y Messi a su edad con un dato demoledor: más tantos que partidos ganados. Si hablamos de récords... Haaland ha tardado 8 partidos de Premier en marcar tres hat-trick. Michael Owen tardó 48 encuentros. Luego están van Nistelrooy (59), Fernando Torres (64), Andrew Cole (65) o Luis Suárez (71). También se convirtió en el primer futbolista de la historia del City en ver puerta en sus debuts en Premier y Champions e incluso superando los números de Agüero tras ser el futbolista que ha marcado más dianas en sus primeros cinco partidos... y también el que menos tiempo tardó en marcar 10 goles vistiendo la camiseta del City con seis jornadas.

El noruego no se arrepiente de la decisión que ha tomado: “Esto es lo que amo del equipo, siempre queremos atacar. Es increíble”. Fernando Sanz aseguró en El Chiringuito que tenía una información sobre el noruego: “La información que tengo es que hay una cláusula de salida al segundo año, con condiciones beneficiosas para un club, para el Real Madrid. Es una cantidad asumible, alta, pero asumible. A Guardiola le toca decir lo que ha dicho. La cláusula existe y la cantidad todavía no la puedo decir. Me viene a la memoria que Guardiola dijo que por la crisis de la pandemia no podían hacer desembolsos y meses después fichaban a Haaland. Cada uno dice lo que conviene. Yo no digo que tengan prioridad exclusiva. Digo que, en este caso, hay una cláusula con condiciones beneficiosas para ir al Madrid. Viene otro y pone 10 veces más y prefiere ir a otro sitio, pues se va”.