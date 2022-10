Como si el Madrid hace campeón al Barça, o viceversa: Boca gana gracias a River: “El fútbol a veces puede sembrar semillas...”

¿Se imaginan que en España el Real Madrid gana la Liga gracias a un triunfo del Barcelona, o que los azulgrana levantaran un trofeo gracias a la victoria del eterno rival? Pues eso justamente es lo que ha sucedido en el campeonato de argentina, en un final en el que no pudieron pasar más cosas.

Boca Juniors dependía de sí mismo en la última jornada. Parecía tenerlo todo a favor. Recibía a Independiente y remontó el primer tanto de Leandro Fernández con los goles de Óscar Romero y el colombiano Sebastián Villa. La afición Xeneize ya parecía festejar el título, pero Javier Vallejo logró el 2-2 a diez minutos para el final y el marcador ya no se movió. Boca, entonces, ya no dependía de sí mismo y tenía que mirar lo que hacía su eterno rival, River Plate, que no se jugaba nada y se enfrentaba a Racing Club, el otro aspirante al título que, con el empate de Boca, tenía en su mano con un triunfo. Matías Rojas puso por delante a Racing, pero River no se dejó ir Miguel Borja empató y en el minuto 90 llegó el gran momento: penalti a favor del conjunto local... Y pasó esto:

Franco Armani detuvo la pena máxima a Galván, y Oroz mandó alto el rechace posterior, que le había caído con ventaja. Por si fuera poco, Miguel Borja golpeó de nuevo a la contra para lograr el 1-2 definitivo en el minuto 95. Fue el remate, aunque a Racing el empate tampoco le servía. De esa manera, puede ser la primera vez en la historia que Boca se alegró por un triunfo de River y que tiene a dos nuevos ídolos que juegan en su clásico rival: Franco Armani y Miguel Borja.

Tan emocionante como lo sucedido, fue el discurso que dio después Marcelo Gallardo, técnico de River, que además estaba ante su último partido al frente del “Millonario”:

“Num país onde tudo se suspeita e é tão mesquinho, tivemos respeito e dignidade. Estou orgulhoso, apesar de ter beneficiado o nosso eterno rival”



“En un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está tan cruzado, donde todo es tan mezquino y parece hasta vacío de valores, nosotros creo que desde el fútbol, a veces tenés la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que más allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la profesión, por el fútbol, por la pasión que nos genera a todos nosotros este deporte. Entiendo si hay hinchas tal vez enojados o frustrados, pero creo que la manera de representar que tenemos es a través de esos valores, más allá de ganar o perder, la dignidad del sentimiento hacia lo que somos, y eso creo que tiene muchísimo valor. Así que sí, estoy contento y orgulloso de sentir eso, más allá de haber beneficiado tal vez a nuestro eterno rival. Es de orgullo tener esta paz interna. Así que más allá de nosotros no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas vividas y sobre todo cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego, pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestros valores, así que estoy muy feliz por todo eso. De lo demás no se vuelve, pero estoy seguro que esto si se mantiene en River lo va a llevar más allá de lo que es”, fue el discurso de Gallardo. Dieron una lección de lo que es el deporte, aunque a muchos aficionados de River les moleste.