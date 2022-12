El mensaje de la vicepresidenta contra Figo y su foto...citando a Abascal

En las redes sociales las disputas no terminan cuando parece que terminan. Luis Figo, que ha vivido varias en las redes sociales se ha metido en otra con el diputado de Compromís, Joan Baldovi.

Todo ha nacido por una foto de una inauguración de un centro comercial en Galicia. Figo, con otros famosos como Bertín Osborne, el torero Juan José Padilla o Albert Rivera. La foto que es de hace varios días, comenzó a circular en las redes sociales, pero como suele ser habitual perdió su contexto primario y se convirtió en una foto que sirvió como punto de partida para bromas y dejar claro la posición ideológica de quien emitía el mensaje hacia los protagonista de la foto.

En ese jaleo habitual de la redes entró Joan Baldovi, diputado de Compromis, que encima de la foto escribió: “La caspa”. Y al ver que era una personalidad, un cargo con responsablidad política, Luis Figo, que había callado ante otras críticas, ante esta no se calló y fue a por Baldoví como cuando con el balón en los pies, regateaba por la banda derecha. Figo no quiso esconder su indignación y como consideraba que el diputado el había faltado al respeto, él fue a por él con los mismos términos: “Diputado la caspa la veo en tu calva, alguna que sale en la foto a producido más de 500 puestos de trabajo en Nasas, Nigrán. A ver si aprendes a hacer algo igual, INÚTIL”, escribió el ex jugador del Barcelona y del Real Madrid.

Ha habido otro tuiteros que han entrado en la polémica, desde Javier Negre, que también estaba en el acto hasta Antonio Maestre, que ha presumido del bloqueo de Figo en las redes sociales. Pero es que Joan Baldoví no estaba dispuesto a que fuese Figo quien tuviese la última palabra, así que respondió a Figo con uno de los temas habituales con los que le atacan en las redes: sus problemas con Hacienda. Baldoví le pregunta al ex futbolista por eso. Hasta ahora no ha tenido respuesta.

¿Cómo va lo tuyo con Hacienda? https://t.co/VW7m6yVVgE — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) December 5, 2022

No ha sido el único política valenciano que ha entrado en la polémica de Luis Figo. Aitana Mas es vicepresidente de la Generalitat valenciana y consejera de igualdad y políticas inclusivas. Ella también ha querido dejar su punto de vista sobre la foto de Figo, pero añadiendo un invitado más: Abascal

¿La foto la hacía Abascal? https://t.co/M7mYdenetq — Aitana Mas (@AitanaMas) December 4, 2022

Hasta ahora Figo no ha contestado a este último comentario y no parece que lo vaya a hacer porque da la impresión que el portugués ya da por cerrada la polémica. Él ya ha respondido lo que creía que tenía que responder y ya no va a continuar con las batallas virtaules.