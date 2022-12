El mote de Gavi en el vestuario por los rumores que lo vinculan a la princesa Leonor

Desde que el Rey viajara para ver a España en su debut en el Mundial y tras el partido bajara al vestuario para felicitar a los jugadores por la goleada, los rumores sobre la presunta relación entre Gavi y la princesa Leonor se han disparado. Y es que los rumores apuntan a que la camiseta que Felipe VI pidió firmada a Gavi era un petición expresa de su hija.

Este hecho unido al que al parecer la princesa lleva una carpeta con sus fotos acabaron por dar alas al culebrón. «En el instituto donde estudia Leonor, ella tiene una carpeta forrada con fotos de Gavi y siempre la lleva consigo. Es el jugador más guapete de la selección, está soltero, pero liga mucho, no sería una buena pareja para Leonor, al menos que siente cabeza«, fueron las declaraciones de un periodista español en el programa de variedades «Socialité».

Una misión especial

Felipe VI pudo satisfacer la petición de su hija de conseguir la camiseta e incluso conversó con Gavi y le comentó que Leonor es una gran admiradora suya. Desde entonces, el cachondeo en el vestuario no para, Luis Enrique incluso se ha referido a ello en su Twich y ahora ha salido a la luz el mote que le han puesto sus compañeros en el equipo nacional.

Al parecer sus compañeros de vestuario ya le llaman ‘El principito’, en clara alusión a su presunta amistad especial con la Princesa.

Una amistad que, según Socialité no ven con malos ojos en la Casa Real. ‘Socialité’ consultó a un experto en la Casa Real y aseguró que no habría ningún problema en ello. Sin embargo, este tipo de relaciones no son algo que no haya ocurrido antes, Que un miembro de la familia real se fije en un deportista. El más claro ejemplo es la Infanta Cristina e Iñaki Undangarín, jugador de balonmano. Además, la reina Letizia tampoco provenía de la realeza, si no del periodismo.

Gavi, un futbolista de récord

El supuesto crush de la Princesa Leonor, Pablo Martín Páez Gavira, nació el 5 de agosto de 2004 en Sevilla y el 29 de agosto de 2021 debutó en primera división en un encuentro que el Barcelona ganó 2-1 contra el Getafe en el Camp Nou.

En septiembre del mismo año fue convocado por la Selección de España con la que debutó el 6 de octubre, convirtiéndose en el jugador más joven en representar al país con 17 años y 62 días.

En su debut en Qatar, el pasado 23 de noviembre, Gavi se convirtió también en el segundo jugador más joven de la historia en anotar un gol durante una Copa del Mundo, con 18 años y 110 días.