La AFE se suma a las críticas por el Villarreal - Barcelona de Miami

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), dijo este miércoles sobre el partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona que no tiene garantizado que el partido "se vaya a jugar", y que exigen "información", además de insistir en que "hay que proteger a los jugadores."No tengo garantizado que el partido se vaya a jugar ahí. Tenemos que exigir la información, somos nosotros los que jugamos. Hay que proteger a los jugadores", comenzó Aganzo en el evento World Football Summit (WFS) de Madrid este miércoles.

La AFE exigió este miércoles, en un comunicado dirigido a la LaLiga, transparencia, coherencia y respeto para los jugadores ante la falta de información relacionada con la celebración en Miami (Estados Unidos) del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre.

"El comunicado lo deja claro, hemos hecho todo lo posible para que estuvieran. Javier es un hombre muy ocupado, cuando tenemos un puesto de responsabilidad hay que saber qué temas son importantes y cuáles no. Me dio a entender que no piensa en el futbolista, yo le di opciones para hacer una videollamada, los jugadores querían estar presentes, pero no hubo manera. Yo puedo llamar a cualquiera pero siempre que quieran", apuntó.

El sindicato recordó en el comunicado que hace meses solicitó formalmente información al respecto y confirmó que tanto LaLiga como los dos clubes rechazaron asistir a una reunión, a la que los citó en la tarde de ayer, con una representación de capitanes de Primera división para abordarlo.

Sobre la reunión confesó que hubo un club "confirmado", pero que al minuto siguiente de ver que no aparecía LaLiga "se desconvocó". "Desde hace meses trabajamos con partidos políticos, para poner un poco de sentido común, eso tiene que estar por encima, tiene que haber equilibrio ente deporte y dinero", explicó sobre su apoyo en la política en relación al caso.

"Unos de los puntos que le pedimos al gobierno es la transparencia, en proyectos, en hacer las cosas claras, no queremos confrontarnos, sólo pedimos información", agregó. Acerca del resto de clubes de LaLiga, dijo que no ha visto a ningún equipo que no sea Villareal o Barcelona "celebrarlo", ni ningún comunicado "festejándolo", además de insistir en que los futbolistas "están cansados de viajar".

"El siguiente paso es hablar con los capitanes, queremos ejecutar el artículo 61 de la ley del deporte y que el gobierno presione para hacer ese modelo en España", apuntó. En relación a si se adultera la competición o no, explicó que cree que "sí", y que también "los jugadores se adulteran", además de que el Barcelona "va a parecer que va a jugar en su casa".