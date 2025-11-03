Alfonso Pérez, tajante: "Si no te sientes español, renuncia a la Selección"

Hace unos días, Alfonso Pérez, exjugador del Real Madrid y de la selección española, se colocaba en el centro del debate público tras unas recientes declaraciones en las que criticó la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que España “funcionaría mejor” bajo el liderazgo de Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso". Según su visión, figuras como Abascal y Ayuso representan un modelo de dirección más directo, estable y decidido, cualidades que, a su juicio, serían necesarias para gestionar el país con mayor eficacia.

Una reflexión que no pasó desapercibida y que provocó un gran revuelo en redes sociales. Y ahora, el ex futbolista lo ha vuelto a hacer. Sus palabras sobre el sentimiento de españolidad y la selección no han tardado en volverse virales.

En una entrevista en "El Cafelito" de Pedrerol, el exjugador de 53 años, que llegó a ser internacional con España, ha dado su visión sobre la situación política actual y la Selección Española de Fútbol.

"Si no te sientes español..."

En un momento dado, Pedrerol le pregunta si cree que es coherente ir a la selección y no sentirse español, una respuesta que tiene muy clara Pérez. "Yo no lo concibo. Si no te sientes español no tienes por qué estar en la selección. Ha habido a algún jugador hace muchos años que no se siente identificado con la selección española, pues renuncia", comenzaba explicando el exfutbolista.

Pérez también contestó a si tuvo algún compañero que no se sentía español con el que jugó, por ejemplo, Guardiola: "No lo sé. Entiendo que a lo mejor alguno sí. Con el paso de los años te has dado cuenta de que algunos. A lo mejor ha sido después, pero yo en mi época no noté nada raro".

Alfonso Pérez Muñoz, siguiendo hablando en clave selección, se quejó de que "no tiene sentido que ganes con España y saques la bandera de tu comunidad".

"Hoy en día por defender el sentimiento de españolidad te catalogan como facha y si llevar una pulsera de España es ser facha… seremos millones de fachas", sentencia.