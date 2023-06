El ataque de Gabriel Rufián al Real Madrid y al Rey tras los gritos de "puta Barça" a Gabi en la fiesta de la Nations League

La Selección española de fútbol ha vuelto a levantar un título once años después. Tras una tanda de penaltis con Unai Simón como héroe, atajando dos lanzamientos, España se convirtió en campeona de la UEFA Nations League, consiguiendo así el único título que faltaba en sus vitrinas.

Un título que se merecía una gran celebración y eso es lo que tuvo lugar ayer en el el WiZink Center de Madrid. Sin embargo, no todo fue bonito en ese acto y la polémico llegó con la intervención de Gavi, jugador del FC Barcelona.

El centrocampista culé se animó a hablar después de que Fabián Ruiz le abrazase para llevarle al frente del escenario y arrancase a corear su nombre para alentar a la hinchada. Mientras escuchaba un 'Gavi, Gavi" generalizado, el andaluz pidió el micrófono. Y de repente ocurrió lo más vergonzoso de la noche. en el Palacio de los Deportes: Empezó a escucharse "puta Barça, puta Barça". Unos gritos que se mezclaron con silbidos de los que sólo querían celebrar el triunfo de La Roja ante la incredulidad de los compañeros del centrocampista de la selección. Y es que hay aficionados que, desafortunadamente, creen que cualquier momento es bueno para atacar a un rival aunque sea insultando a un futbolista que siempre ha lucido con orgullo la camiseta de la selección.

Los vergonzosos gritos no tardaron en correr como la pólvora en redes sociales donde muchos usuarios se mostraron indignados. Una de las reacciones más polémicas ha sido la de de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y siempre muy activo en redes. Y es que el político catalán ha aprovechado la bochornosa actitud de un grupo de aficionados para atacar al Real Madrid.

"Yo sólo sé que si lo de Gavi pasa en Barcelona y le pasa a un jugador del Madrid le dan el título de Fair Play del siglo XXI, le hacen embajador de la ONU, le dan el bote de Pasapalabra, el premio de GH Vip y Felipe hace una declaración desde Zarzuela pidiendo el 155", ha escrito el político catalán.

El comentario de Rufián, que ha cosechado casi 3.000 "Me gusta", no tardó en tener respuesta. "A Gavi en Barcelona no le permitirán acabar el speech diciendo: Viva España!" o "Cuando te conviene no distingues entre delito de odio (racismo, xenofobia,…) y cualquier otra cosa… y yo creía q era sólo cosa de la derecha… o sí q lo es? habrá q hacérselo mirar… deduzco q también ves mal q se silbe el himno español en el Nou Camp?", son algunos de los mensajes recibidos por el político catalán.