Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise: horario y dónde ver por TV y online el partido de la Champions League

Nueva jornada de Champions League para el Atlético de Madrid. El conjunto de Diego Pablo Simeone se enfrentará al Union Saint-Gilloise con el Metropolitano como testigo. Y es que no se trata de un partido cualquiera, sino que los rojiblancos llegan a la cita con la urgencia de sumar una nueva victoria.

Después de las duras derrotas ante el Liverpool en la primera jornada (3-2) y el Arsenal en la tercera (4-0), los del Cholo Simeone suman únicamente tres puntos en la presente edición de la Champions League, tras ganar al Eintracht Frankfurt (5-1). Una victoria que les coloca actualmente en la decimonovena posición, a un punto de la eliminación.

Si bien es cierto que los colchoneros se han quitado dos de los huesos duros de la fase liga, la realidad es que la urgencia por sumar tres puntos existe. El Atlético de Madrid necesita una victoria para no complicar el pase a la siguiente ronda, y más teniendo en cuenta que en el próximo partido se enfrentará a todo un Inter de Milán.

Por su parte, el equipo belga suma tres puntos y tratará de puntuar a domicilio para seguir manteniendo las esperanzas por clasificarse. En estos momentos, suman tres puntos tras vencer en la primera jornada al PSV (1-3), y caer ante el Newcastle (0-4) y el Inter (0-4).

Un Atlético de Madrid que llega reforzado

A pesar de la situación delicada de los rojiblancos, los del Cholo llegan al partido con confianza tras la última victoria en LaLiga EA Sports ante el Sevilla (3-0). Además, el técnico argentino ha recuperado a muchos de sus jugadores que anteriormente no pudieron estar disponibles en la competición europea.

Baena y Almada comienzan a sumar minutos con el equipo, mientras que Cardoso vuelve a estar disponible en la medular atlética y Giménez regresa a la zaga. El único contratiempo será el de Pablo Barrios, que no estará disponible debido a una lesión la semana pasada.

Horario y dónde ver online TV el Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise, Champions League

El partido correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones se disputará este martes 4 de noviembre de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española), en el Riyadh Air Metropolitano.

Podrás seguir la retransmisión en directo a través de M+ Liga de Campeones 2. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Union Saint Gilloise

Atlético de Madrid

Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko, Giuliano, Koke, Gallagher, Nico González, Sorloth y Julián Álvarez.

Union Saint Gilloise

Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Perre, Niang, Hadj y David.

Árbitro: Espen Eskas(Noruega)