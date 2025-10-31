Atlético de Madrid - Sevilla: Simeone y Almeyda se miran en el espejo

«Es un lindo reto», dice Matías Almeyda, el entrenador del Sevilla, antes de enfrentarse al Atlético de Simeone. Los dos entrenadores fueron la pareja de mediocentros de la Lazio en la temporada 99/2000, en la que el equipo romano ganó el doblete en Italia además de la Supercopa europea.

Después, sus caminos se separaron. El «Pelado» hizo el recorrido inverso al del «Cholo» en Italia. Comenzó en la Lazio y terminó en el Inter, con un paso en el medio por el Parma, pero continuaron siendo compañeros en la albiceleste. «Hablé con Simeone cuando llegué a Sevilla, conviví con él ocho años en la selección argentina y lo quiero mucho, dice el entrenador del Sevilla. «Matías es un amigo, es una persona muy querida por mí. Una relación grande que tuvimos cuando fuimos compañeros en la selección y sobre todo en la Lazio en nuestra etapa de jóvenes», responde Simeone.

Los dos entrenadores compartían habitación y ahora se reparten elogios como antes se pasaban el balón después de robarlo a un contrario. «Fue mejorando año a año desde que empezó a entrenar. El Atlético tiene muchas cosas buenísimas. Ellos están para competir por el torneo y nosotros estamos para otra cosa», admite Almeyda.

«Estoy muy contento por su llegada al fútbol español, se lo merecía, hizo un trabajo enorme donde estuvo y el equipo juega como era él. Es una transparencia absoluta de lo que él transmitía dentro del campo de juego con su trabajo, con su presión, con su compromiso de recuperación de pelota, es un equipo seguramente de los de la Liga que mejor presiona», asegura Simeone.

Los dos eran futbolistas de carácter, de los que se dejan el alma en cada jugad a y no ahorran sudor. Y eso es lo que transmiten a sus jugadores. Y los dos comparten, además, un aterrizaje precipitado en el banquillo. Simeone pasó de un día para otro de ser jugador de Racing de Avellaneda a ser su entrenador. A Almeyda le pasó algo parecido, aunque de manera mucho más traumática.

El «Pelado» regresó a su equipo de siempre, River, para acabar su carrera en el peor momento. Era el capitán del equipo que descendió a la B, a la segunda división argentina. Además, no pudo jugar el partido de vuelta de la promoción contra Belgrano por sanción. Menos de una semana después, Almeyda era el entrenador que trataba de devolver a River a la máxima categoría. Tarea que completó con éxito a la primera.

Los dos han llegado a Europa para dirigir a equipos en los que ya jugaron. Aunque el «Cholo» pasó antes por el Catania y Almeyda, por el AEK de Atenas. El «Pelado» trata ahora de hacer en el Sevilla algo parecido a lo que ha hecho Simeone en el Atlético. Se mira en el espejo del Cholo, una especie de hermano mayor para el entrenador del Sevilla –se llevan tres años–, pero Almeyda quiere acabar con una mala racha que dura ya 17 años. El tiempo que el Sevilla lleva sin ganar en el campo del Atlético.