Los entresijos de la operación que pudo terminar con Morata jugando en el Barcelona

Álvaro Morata era el gran tapado del Barcelona durante el anterior mercado de invierno, así lo ha desvelado el futbolista en una entrevista con la Cadena SER: “Hubo opciones de ir al Barça, pero Allegri me dijo que no. Me quería para acompañar a Vlahovic. Xavi me llamó, hablé con él. ¿Qué me dijo? Hablamos de fútbol, un poco de todo y la verdad es que es de agradecer, que un entrenador y un exjugador como Xavi al menos te tenga en cuenta, a uno le hace sentirse bien”. De hecho, el club culé tenía a Álvaro como su primera opción pero finalmente tuvieron que atar a Aubameyang.

Morata ha militado en el Real Madrid, Juventus, Chelsea y Atlético. El broche hubiera sido jugar en el FC Barcelona y, pese a que el propio jugador da a entender que le hubiera gustado, Allegri quiso frenar su salida. En términos de goles, Morata realizó la anterior campaña nueve tantos. Unos datos que quedan muy lejos de los 14 que hizo en la campaña 2016-17 con el Real Madrid. Hasta la fecha, esa fue su mejor temporada de cara a puerta.

🔵🔴 "Hubo opciones de ir al Barça"



🇮🇹 "Allegri quiso que me quedase en la Juventus para jugar con Vlahovic"



9⃣💬 @AlvaroMorata, nueve de la @SEFutbol y del @Atleti, sobre su posible llegada al Barça, en @ellarguero pic.twitter.com/ixccR2yal7 — El Larguero (@ellarguero) September 20, 2022

El internacional español también fue preguntado por su temporada en el Atlético de Madrid: “¿Si acabo mi carrera en el Atlético de Madrid? Bueno, ya lo que diga yo... (risas) Mañana por la tarde tengo meme. La verdad es que sí, estoy en mi casa y me encantaría ganar títulos aquí. Desde bien pequeño, con 12-13 años jugando con Koke ya decía que me gustaría ganar títulos con el Atlético. Estoy contento donde estoy y puedo trabajar mucho para que estén todos más a gusto. Le mandé un mensaje al Cholo cuando me fui: ‘Oye míster, mi admiración y mi respeto para ti es increíble y ha sido un placer poder entrenar y convivir contigo y espero verte en el futuro”.

El delantero también quiso zanjar su punto de vista sobre la polémica con Vinicius Junior. “Es inaceptable que pasen episodios así (insultos racistas), que un chaval de 21 años (Vinicius) tenga que escuchar todas las cosas que tiene que escuchar en un campo de fútbol. Eso es inaceptable. No se debería permitir y desgraciadamente pasa. Me pone un poco triste todo lo que ha pasado por Vinícius, por todo lo que ha tenido que escuchar y porque a pesar de perder el derbi, era un día especial para Koke y esa semana no se merecía haberla vivido como la pasó”.