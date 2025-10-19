Bordalás, entrenador del Getafe, confiesa la frase irónica que le ha dicho Vinicius: "Buen cambio"

El Getafe cayó por la mínima ante el Real Madrid en un partido que se mantuvo en equilibrio hasta el minuto 75, cuando una expulsión cambió el rumbo del encuentro. Nyom, recién ingresado al terreno de juego, vio la tarjeta roja por una acción con Vinicius Junior, y apenas unos minutos después, Mbappé aprovechó la superioridad numérica para marcar el gol decisivo. Sin embargo, el foco del pospartido no estuvo tanto en lo futbolístico como en el cruce verbal entre Vinicius y José Bordalás, que encendió la rueda de prensa.

El entrenador del Getafe, visiblemente molesto, explicó que el brasileño se dirigió a él tras la expulsión de su jugador: “Vinicius se ha dirigido a mí diciendo ‘muy buen cambio’. Bellingham también me dijo que tenía que estar en el banquillo. Vini no tiene que venir a provocar y a decirme que muy bien el cambio”. Bordalás, que no ocultó su enfado, quiso dejar claro que su equipo había hecho “un gran esfuerzo que se fue al traste por decisiones arbitrales y por situaciones ajenas al juego”.

La expulsión de Nyom, clave

El técnico azulón calificó la expulsión de Nyom como el punto de inflexión del partido. “La roja marca el encuentro. El cuarto árbitro le ha dicho que es roja. Vinicius se toca la cara y, para mí, no es roja: como mucho, amarilla. El árbitro me dijo que consideraba que era roja y que no tenían que verla. Todo viene de la amarilla a Femenía antes. Cuando estábamos haciendo un gran partido. Es lo que hay habitualmente en este tipo de partidos”, lamentó.

Bordalás insistió en que su equipo estaba compitiendo “de tú a tú ante jugadores de primer nivel” y que las decisiones arbitrales rompieron el ritmo del Getafe: “Ha habido faltas muy similares en el primer tiempo que no se señalan con tarjeta, y la primera a nosotros se sanciona. Es complicado así”.

Conversación con Xabi Alonso

El técnico alicantino también quiso aclarar su conversación con Xabi Alonso tras el pitido final, después de que se les viera hablar durante unos segundos junto a la banda. “Le estaba comentando algo al cuarto árbitro y yo recriminé a mi asistente que no se dirigiera a ningún miembro del equipo rival”, explicó.

La derrota deja al Getafe sin su invicto como local y con la sensación de haber perdido un punto que parecía al alcance hasta la expulsión. “El equipo está dolido porque el esfuerzo se ha ido al traste. Hemos hecho un buen trabajo, pero nos quedamos sin premio”, resumió Bordalás.

Por su parte, Djené, uno de los capitanes del conjunto azulón, coincidió en la lectura de su entrenador: “Teníamos el partido controlado, pero con la primera roja estamos jodidos. Hemos competido hasta el final y hay que seguir así”. El central togolés reconoció que la acción de Nyom descolocó al equipo y que el gol de Mbappé llegó cuando todavía estaban intentando reajustarse. “Nos ha faltado concentración después de esa roja. Eso es el fútbol. Ahora mismo estoy un poco caliente porque no sé si era roja o no. No quiero hablar de esto. Nosotros vamos a seguir nuestro camino”, señaló con visible frustración.

El Getafe, que durante buena parte del encuentro logró frenar las acometidas de Mbappé y Vinicius con una defensa sólida y una presión ajustada, se vino abajo tras la expulsión. Djené admitió además que hubo un error en la jugada del gol: “Quería salir con Güler pero hizo el pase a Mbappé. No me da tiempo. Creo que eso son cosas que se pueden corregir”.

El tanto de Mbappé, en el minuto 79, llegó en un momento en el que el Real Madrid ya dominaba territorialmente y el Getafe trataba de replegar líneas para resistir el empate. La jugada, iniciada en una recuperación rápida de Valverde y continuada por Güler, encontró a Mbappé en el área, donde definió con frialdad ante Soria. El gol desató la euforia en el banquillo blanco y la ira en el local, especialmente por la sensación de que el desenlace había estado condicionado.