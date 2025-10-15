El brutal balonazo que acabó con Lopetegui aturdido en el suelo: "¡Un hostión..!"

Qatar se clasificó para el Mundial de 2026 el martes con una victoria por 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos gracias a los cabezazos en la segunda parte de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel. Esta es la primera vez que Catar, que perdió los tres partidos de la fase de grupos cuando albergó el torneo de 2022, avanza a la fase de clasificación.

La victoria colocó a Qatar en la cima del Grupo A en la cuarta ronda de la clasificación asiática, por delante de Emiratos Árabes Unidos, segundo clasificado, que ahora avanza a la quinta ronda y a los playoffs. Omán quedó eliminado tras terminar tercero en el grupo.

Un éxito que supone una revancha deportiva personal para Julen Lopetegui. El entrenador vasco, que fue destituido de la selección española un día antes del inicio del Mundial de 2018, ha guiado ahora a Qatar rumbo al Mundial de 2026 tras vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos. Un logro que lo coloca de nuevo en la élite internacional.

Susto tremendo en el estadio

Sin embargo, muy a pesar del técnico, el protagonismo no fue para su gesta con el combinado de Qatar sino por el tremendo susto que se llevó en la banda y ha dado la vuelta al mundo. En pleno segundo tiempo, un despeje de Assim Madibo —jugador qatarí— terminó impactando de lleno en la cabeza de Lopetegui. El técnico cayó fulminado al césped visiblemente aturdido y el silencio se hizo entre público del estadio Al Thumama.

Los servicios médicos acudieron de inmediato y, tras unos minutos de tensión, el técnico volvió a ponerse en pie entre aplausos. Me he levantado antes de que cuenten 10... He aguantado el tirón", bromeó Lopetegui en el programa 'El Partidazo de COPE tras admitir que "me han metido un hostión... Me han metido fuerte".

Sobre el protagonista del lanzamiento Lopetegui señaló entre risas: "El que me pegó el pelotazo era de mi equipo, me tenía ganas... Pero es fijo para el Mundial".