Ceballos no se corta a la hora de opinar sobre el Villarreal -Barça en Miami

El encuentro de Miami no solo mantiene en pie de guerra a la AFE contra LaLiga sino que está generando un gran debate que tampoco rehuyen los propios clubes y futbolistas.

LaLiga comunicó el pasado 8 de octubre de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

El presidente de LaLiga, asegura que el traslado a Miami del partido Villarreal-Barcelona el próximo diciembre es para hacer crecer el valor de la competición y extenderla a otro continente y cuestionó que la UEFA tenga que tomar la decisión, cuando "la Champions" es el máximo competidor de LaLiga en derechos audiovisuales.

El presidente del FC Barcelona está encantando con la iniciativa que sería una oportunidad de mercado para el club pero no todos piensan lo mismo ni siquiera en el seno de can Barça.

De Frenkie de Jong a Ceballos

Y prueba de ello es al contundencia con la que se expresó Frankie de Jong. El capitán del conjunto azulgrana, ha echado más leña al fuego, al mostrarse totalmente en descuerdo con la iniciativa. En una rueda de prensa con su selección no solo denunció que no es bueno para los jugadores sino que admite que adultera la competición, algo que ha venido denunciando el Real Madrid desde que se hizo público el traslado del encuentro. "No lo haría, creo que no es bueno para los jugadores. Siempre nos quejamos del calendario y esto no es bueno. Además, es injusto desde el punto de vista competitivo, porque ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral. Entiendo que otros clubes no estén contentos con eso", añadió.

Una denuncia a la que se suma el madridista Dani Ceballos que no se ha cortado a la hora de responder por esta polémica iniciativa.

A la salida de un partido del Real Madrid de baloncesto, el futbolista fue preguntado por el famoso Villarreal-Barça en Miami, y su respuesta no pudo ser más clara: “¿Qué me parece lo del partido de Miami? Justo lo estaba hablando con mi novia ahora. Hombre, está claro que adulteran LaLiga.”

Sin rodeos, el centrocampista dejó clara una opinión que no tardó en volverse viral y a la que se sumaron muchos seguidores del Real Madrid y otros aficionados que se sienten afectados por lo que consideran una "ayuda" y un "trampa" para beneficiar al FC Barcelona.