Le cedió su casa a un futbolista de Primera División… y este se la devolvió con una deuda millonaria y una discoteca en el interior

Lo que empezó como un gesto de confianza entre compañeros de selección terminó en una anécdota surrealista digna de tabloide.Ryan Babel, exjugador del Liverpool y de la selección neerlandesa, reveló recientemente que durante su salida del club inglés decidió alquilar su casa a Royston Drenthe, también internacional con Países Bajos y entonces jugador del Everton.

Según declaraciones recogidas por el medio PostUnited, Babel explicó que Drenthe no solo dejó de pagar el alquiler durante su estancia, sino que realizó reformas no autorizadas en la propiedad, incluyendo la construcción de una discoteca en el sótano. “Construyó una discoteca dentro de mi casa sin mi permiso, fue increíble”, comentó entre risas, aunque dejando entrever cierta incredulidad por lo ocurrido.

La historia ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde los usuarios han bautizado a Drenthe como “el inquilino del infierno”, y han viralizado imágenes del sótano transformado con luces verdes y equipo de sonido profesional.

Aunque no se ha confirmado el monto exacto de la deuda, fuentes cercanas al entorno del jugador hablan de una cifra que podría superar los seis dígitos, sumando impagos y costes de reparación. Drenthe, conocido por su carrera irregular y sus incursiones en el mundo de la música, no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.