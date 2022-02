Kylian Mbappé fue el gran protagonista de la victoria del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid (1-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Autor del único gol del encuentro, el delantero acabó con la resistencia de Thibaut Courtois, que llegó a parar un penalti a Leo Messi. Sin embargo, su soberbia actuación no mereció ningún elogio por parte de su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, que sí tuvo palabras para el Real Madrid, pero no para alabarlo.

Mbappé termina contrato con el PSG el próximo 30 de junio y ha rechazado todas las ofertas de renovación que le ha hecho Al-Khelaïfi. Su futuro parece que estará en el Real Madrid y eso es algo que no agrada al máximo dirigente de la entidad parisina, quien, pese a que este martes comió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reconoció que las relaciones entre los dos clubes casi ni existen. “No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación con el Real Madrid. No voy a volver sobre lo que pasó. Yo creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, pero no piensan lo mismo”, declaró en Canal + en referencia al proyecto de la Superliga.

Al-Khelaïfi había citado a Florentino Pérez para una cena este pasado lunes en el mejor restaurante del mundo, el Guy Savoy de París, pero anuló la cita y la comida de directivas se celebró finalmente el martes en el Pavillon Ledoyen.

En los micrófonos de PSG TV, Al-Khelaïfi valoró la victoria de su equipo y extendió las felicitaciones a todo el equipo y no quiso centrarlas en ningún futbolista. El dirigente no hizo ninguna referencia a Mbappé, el gran héroe para la afición que acudió al Parque de los Príncipes, que coreó su nombre. Al-Khelaïfi declaró que hicieron un “muy, muy buen partido”, pero se mostró prudente respecto al desarrollo de la eliminatoria: “Es la primera mitad, aún no hemos terminado. Todavía tenemos la segunda parte, pero tengo confianza en mi grupo, en mi entrenador, tenemos que seguir. Tenemos que mantener la cabeza fría”.

“Necesitamos tener, como hoy [por el martes], a todos juntos: el club, los jugadores, el entrenador, es muy importante. Estamos en el mismo barco, ganamos juntos, perdemos juntos. Estamos muy orgullosos, estoy muy orgulloso de mis jugadores, de mi entrenador, de mi director deportivo, de toda nuestra afición. De todo el mundo. No solo jugamos para París, sino para Francia”, añadió Al-Khelaïfi.