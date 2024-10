El Clásico se cuela de lleno en la UFC: el detalle culé de Holloway que indigna a Topuria

Faltan dos días para las dos citas que pararán el mundo: El Clásico y la defensa del título de Ilia Topuria. El próximo sábado 26 de octubre, los fans de las artes marciales mixtas (MMA) tienen una cita ineludible en el UFC 308, que se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi. En la pelea estelar de la noche, Ilia Topuria defenderá su título de peso pluma ante el experimentado Max Holloway, actual número dos del ranking de las 145 libras.

Este será el primer combate en el que el hispano-georgiano pondrá su cinturón en juego tras vencer a Alexander Volkanovski en febrero. El Matador esta decidido a dar a España otra gesta histórica en el deporte con mayor crecimiento del mundo. Una cita que viene más que calentita. A los ataques entre ambos peladores se sumó la polémica del cambio de horario y ahora de nuevo, el clásico se ha convertido en el arma perfecta para echar más leña al fuego.

El corazón blanco de Topuria

"El Matador" nunca ha ocultado su madridismo. "El equipo que más representa los valores de España y con el que más me identifico es el Real Madrid", confesó tras realizar el saque del honor del encuentro ante el Sevilla la pasada temporada.

"Funciono con los mismos valores que el Real Madrid. Da igual quien sea (el rival). Donde y cuando sea, estoy siempre listo para cualquiera", añadió Topuria.

Un sentimiento merengue que su rival no ha dudado en utilizar para su nueva provocación al hispano-georgiano. En el Media Day previo al evento UFC 308, Ilia Topuria mostró una vez más su corazón blanco e incluso se atrevió a pronosticar un 3-1 del Real Madrid en el Clásico que se disputará este sábado junto de su combate. Esto no pasó inadvertido para su rival que añadió pimienta al choque con un detalle culé que a buen seguro no ha gustado nada a Topuria.

El el Media Day, Holloway no dudó en retar a Topuria y exhibió una camiseta de esta temporada del Fútbol Club Barcelona con su nombre y el '9' de Robert Lewandowski.

Una provocación en toda regla que traslada el clásico se traslada al octágono: ¿Ganará el Madrid o el Barça?