Cómo conseguir entradas para el Real Madrid – Barcelona: este es el increíble precio por acudir al Clásico

Real Madrid y Barcelona se miden las caras este domingo en el gran Clásico. El fútbol español y mundial se paralizará para ver el duelo entre ambos gigantes, que se juegan el liderato de LaLiga EA Sports tras las agónicas victorias en la pasada jornada. El conjunto blaugrana se impuso en el descuento con un gol de Araújo y el equipo blanco recuperó la cabeza de la clasificación tras sufrir en Getafe hasta la última jugada.

El equipo de Flick fue claro dominador de los duelos directos la temporada pasada contando todos los partidos por victorias, pero este año se estrena Xabi Alonso, que se agarra a un Mbappé en estado de gracia y que ya sabe lo que es marcar al Barça para cambiar la dinámica y ampliar a cuatro la distancia en Liga. Estrellas, pugna por el liderato, rivalidad histórica... todos los ingredientes son más que apetecibles para esta edición del Clásico, que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así se pueden conseguir entradas para El Clásico

El Real Madrid comercializa las entradas para el encuentro ante el FC Barcelona, como es habitual en todos los partidos en su estadio, mediante su página web oficial. La entrada general más barata para no socios es de 135 euros y la más cara de 465 euros. Los socios no abonados tienen un 20% de descuento. Desde Chamartín se avisa de que la entrada descargada en el móvil será el único documento válido de acceso para compras realizadas online, no siendo válido el formato Print at Home.

Precio entradas Real Madrid - Barcelona Real Madrid

El conjunto blanco también anunció entradas VIP a un precio bastante superior, pero el problema es el mismo que con las generales: todas las entradas están agotadas. Pese a que la venta sigue abierta en la web oficial, no hay ningún asiento disponible actualmente en todo el Santiago Bernabéu para el Real Madrid - Barcelona. La única opción de conseguir una entrada de manera legal es que algún socio libere su abono y ser el primero en comprar la entrada liberada, un imposible.

La reventa para el Real Madrid - Barcelona: de 849 a 11.351 euros

Hay personas que no quieren perderse el partido y recurren a la reventa para obtener una entrada, algo tan ilegal como peligroso ya que son frecuentes las estafas. Hay personas que solicitan el dinero, pero la entrada nunca aparece o es falsa. Más allá de que la reventa sea algo prohibido por ley, los precios son completamente desorbitados como se muestra en alguna de las conocidas páginas de reventa habituales en España.

La entrada más barata que se puede conseguir en reventa tiene un precio de 849 euros por lo que la página señala como 'Categoría 3' pero que realmente es el cuarto anfiteatro, es decir, la parte más superior del estadio. El precio va subiendo según mejora la posición del estadio hasta llegar a la zona VIP, de la que también hay reventa. La entrada más cara a la venta en estos portales es de 11.351 euros, habiendo también por 8.680.

El Real Madrid advierte: "El Club no se hace responsable, ni atenderá, cualquier incidencia que se pudiera generar de entradas adquiridas por canales no oficiales". Además, persigue a los socios que revenden sus abonos y en más de una ocasión ha retirado la condición de socio a centenares de ellos por sacar rédito económico del mismo.