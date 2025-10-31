La crítica más feroz contra Vinicius: "Inaceptable, egocéntrico, lo detesto..."

El pasado miércoles, Vinicius Jr. rompía el silencio después de su polémica reacción en el último Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. El brasileño, que fue sustituido durante el encuentro por Rodrygo, no ocultó su enfado al ver su dorsal en el cartel de cambios. En cuanto se dio cuenta de que era él mostró con demasiada vehemencia su desacuerdo con la decisión de Xabi Alonso, técnico del conjunto blanco, y se marchó directamente al vestuario sin siquiera intercambiar palabras con su entrenador.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Ahora Vinicius ha querido enmendar su actitud. A través de sus redes sociales publicó un mensaje pidiendo disculpas: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió, sin nombrar al entrenador.

Una actitud que ha sido duramente criticada por Gabi Fernández, mítico excapitán del Atlético de Madrid y hasta hace apenas unas semanas entrenador del Real Zaragoza.

El rojiblanco se ha mojado sobre el pulso que le está echando Vinicius a Xabi Alonso y se ha postulado de manera muy clara a favor del técnico del Real Madrid, acusando a Vinicius de actuar de una "manera que detesto" y llamándole "egocéntrico" por su comportamiento.

Gabi Fernández no ha dejado escapar la posibilidad de criticar con dureza a Vinicius por su comportamiento en el terreno de juego y por ignorar al técnico en su comunicado. "Creo que Vinicius pone a prueba todos los días a todo el mundo que tiene alrededor. Creo que el entrenador debe tomar cartas en el asunto", empieza exponiendo Gabi en 'El Larguero' con Manu Carreño.

Cuando Gabi es preguntado sobre los gestos de Vinicius en 'El Clásico', muestra su rechazo: "Es lo que más detesto en el futbolista: los gestos, los aspavientos, que te pongan a prueba en público... todo lo que quieras pero de puertas para dentro". Por ello, si él ocupase el puesto de entrenador del Real Madrid, sabe cómo actuaría y sería con un diálogo de manera directa con el futbolista. "Evidentemente, en cuanto acabe el partido tienes hablar con él, no puede dejar el tiempo pasar, que haga un comunicado y que al único que no nombre sea al entrenador. Es inaceptable, es una cosa egocéntrica para mí", sentencia el mítico excapitán del Atlético de Madrid.

La importancia del fútbol para Gabi es que en el fútbol "el colectivo siempre está por encima de algo individual" y no duda en señalara que todo aquel que, como Vinicius, se cree por encima de todo un equipo, "tiene un problema".

"Todos los días juzgas a compañeros, a un entrenador, a un país diciendo que todos somos racistas ¿Qué cojones está pasando? Creo que no es el camino para mí. Todos los días estamos todos a prueba para Vinicius, ¿esto qué es?", sentencia de manera tajante Gabi Fernández.