Acceso

Deportes Fútbol

LaLiga

El desagradable momento de Balde y De Jong en Vallecas, a quienes no dejaron dar una camiseta a un niño: “Perros”

Un aficionado se enzarza con los futbolistas tras el Rayo - Barça. “Si le dais aquí la camiseta se la vamos a quitar”

Frenkie de Jong of FC Barcelona controls the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 31, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 31/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
De Jong, durante el Rayo - Barcelona, de la tercera jornada de LigaAFP7 vía Europa PressEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El Rayo y el Barcelona empataron (1-1) en la tercera jornada de Liga, en un partido con polémica porque el VAR dejó de funcionar a ratos y se señaló un penalti a favor de los azulgrana que no se pudo revisar en las pantallas.

Al acabar el encuentro, Balde y De Jong pasaron un momento desagradable en el fondo donde animan los Bukaneros, captado por las cámaras de "El día después", de Movistar Plus.

Esto es Vallecas, perros, ni robando ganáis aquí”, grita un seguidor al lateral izquierdo, que pone cara de circunstancias. “Ni robando, a tomar por culo, venga. Aquí no se da nada, eh. No, eh, no, no, eh. Aquí en el fondo de Vallecas no se dan camisetas, eh”, insiste el hincha. De Jong le mira y también le ignora.

“Fuera, fuera. En el fondo no se dan. Luego fuera. Luego fuera en los vestuarios lo que queráis, aquí no”, se lo repite una segunda vez, y una tercera, y amenaza: “Si se la dais, se la vamos a quitar”.

De Jong enseña el pulgar y se retiró a los vestuarios. Se llevó a Balde para evitar que la situación fuera a más.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas