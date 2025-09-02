El desagradable momento de Balde y De Jong en Vallecas, a quienes no dejaron dar una camiseta a un niño: “Perros”

El Rayo y el Barcelona empataron (1-1) en la tercera jornada de Liga, en un partido con polémica porque el VAR dejó de funcionar a ratos y se señaló un penalti a favor de los azulgrana que no se pudo revisar en las pantallas.

Al acabar el encuentro, Balde y De Jong pasaron un momento desagradable en el fondo donde animan los Bukaneros, captado por las cámaras de "El día después", de Movistar Plus.

“Esto es Vallecas, perros, ni robando ganáis aquí”, grita un seguidor al lateral izquierdo, que pone cara de circunstancias. “Ni robando, a tomar por culo, venga. Aquí no se da nada, eh. No, eh, no, no, eh. Aquí en el fondo de Vallecas no se dan camisetas, eh”, insiste el hincha. De Jong le mira y también le ignora.

“Fuera, fuera. En el fondo no se dan. Luego fuera. Luego fuera en los vestuarios lo que queráis, aquí no”, se lo repite una segunda vez, y una tercera, y amenaza: “Si se la dais, se la vamos a quitar”.

De Jong enseña el pulgar y se retiró a los vestuarios. Se llevó a Balde para evitar que la situación fuera a más.