Detenido un futbolista por matar a golpes a un rival de tan solo 16 años

Violencia, agresiones, asesinatos... suponen la cara más oscura del fútbol y un nuevo caso ha dejado impactados a los aficionados.

Un año después, la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco informó la detención de Moisés ‘N’ (25 años), acusado de matar a golpes a Luis ‘N’, un rival de tan solo 16 años, mientras ambos disputaban un partido de futbol amateur en Guadalajara.

Según lo captado en video por la transmisión para Facebook que se realizaba del encuentro, Luis ‘N’, apodado ‘El Borre’, conducía el balón pasad el centro del campo y, tras tocar a un compañero, se enzarzó verbalmente con un rival. Tras el encontronazo, fue atacado por otro jugador contrario, presuntamente Moisés ‘N’, a quien se observa lanzando varios golpes al rostro del menor de edad.

Golpes letales al rostro y nuca

Tras caer al suelo, el presunto agresor continuó golpeando a Luis en la zona de la nuca, provocándole un traumatismo craneoencefálico, que finalmente fue la causa de su muerte. El adolescente comenzó a convulsionar y ya había fallecido cuando llegaron los servicios de emergencia. Momento en que Moisés huyó del lugar.

El equipo de Luis, Viper 3.0, venció 3-0 al de Moisés, Deportivo Esmeralda, en el partido de la Liga Cannán pero eso ya poco importó.

Ahora, meses después, la Fiscalía del estado detuvo a Moisés ‘N’ que ha pasado a disposición judicial para que sea imputado por el presunto delito de homicidio involuntario. “La noche del 9 de septiembre de 2024, Moisés ‘N’ habría participado en un partido de futbol con la víctima, en equipos contrarios. En un momento dado, se presume que el acusado golpeó en una primera ocasión a la víctima en la cara, para después continuar golpeándola en la nuca".

Moisés ‘N’, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición de un Juez de Control, donde en las próximas horas se realizará su audiencia de imputación. Su traslado se realizó el pasado 10 de octubre desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado”, informaron las autoridades.