Las dos extrañas coincidencias en el sorteo del Mundial que ilusionan a España: todo recuerda al Mundial de 2010

Se acerca el Mundial de 2026 y con él la ilusión de millones de aficionados españoles, que sueñan con repetir la gesta de 2010. Un gol de Andrés Iniesta dio el primer mundial a la Selección Española de Fútbol, y desde entonces cada competición de selecciones suena a esperanza.

Una generación de futbolistas que mostraron a todo un país que era posible competir contra cualquier selección del mundo, por muy grande que fuera. Por el camino dejaron ese sentimiento y esa sensación de que era imposible, y permitieron que, desde entonces, España sueñe con cosas grandes.

Ayer, la FIFA celebró el sorteo del Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México y, tras ello, todo quedó listo para que el próximo 11 de junio arranque a rodar el balón. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que se produjeran una serie de coincidencias que iban a alimentar la esperanza de España de ganar el Mundial.

Las dos coincidencias que recuerdan al Mundial de 2010

Salía la bola de España y la selección quedaba encuadrada en el grupo H. Y aunque puede parecer un detalle menor, esa letra le trae buenos recuerdos. España fue campeona del mundo en Sudáfrica, en 2010, iniciando su andadura en el mismo grupo.

Una oleada de recuerdos que han motivado a miles de españoles y que se ha sumado al segundo detalle más relevante de la gala. La coincidencia tiene que ver con el partido inaugural, puesto que México y Sudáfrica serán los protagonistas del primer partido, tal y como sucedió hace quince años en Johannesburgo. Pero no queda ahí. Ambas selecciones se enfrentarán el mismo día 16 años después, el 11 de junio y con el mismo técnico en el conjunto mexicano: Javier Aguirre.

Dos cuestiones que resultan llamativas por su rareza y que invitan a pensar de la mejor manera posible. Muchos creen en la superstición, y esto sin duda hace crecer las esperanzas de los aficionados, que esperan con ansia la llegada de la mayor competición de selecciones.

El grupo de España para el Mundial

Con la voz de Andrea Bocelli dio comienzo el Mundial 2026, aunque el primer partido no se jugará hasta el 11 de junio del año próximo en el Estadio Azteca. Más de cinco semanas de fútbol que finalizarán el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

España era cabeza de serie, lo que le permitía evitar a las mejores selecciones, aunque quedaba algún peligro suelto, como Italia, aun pendiente de la repesca, lo que le llevaba al bombo de los débiles.

El tedioso sorteo, dirigido por el ex futbolista Rio Ferdinand, al que acompañaban estrellas del deporte estadounidense como Shaquille O’Neal, Tom Brady y Wayne Gretzky, el canadiense que fue estrella del hockey en los años 80 y 90, llevó a España al grupo H, en el que la primera bola en salir fue la de Uruguay, para después sumarse Cabo Verde y Arabia Saudí.

¿Cuándo debutará España?

La selección española debutará en el Mundial de 2026 el 15 de junio contra Cabo Verde. El 21 de junio, los de Luis de la fuente se medirán a Arabia Saudí, y concluirá la fase de grupos ante Uruguay.