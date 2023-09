La dura denuncia de la tía de la niña atacada por llevar una camiseta de Vinicius: "Negra de mierda, os vamos a matar"

Fue sin duda la noticia más vergonzosa del primer derbi la temporada. Un grupo de ultras del Atlético intimidaron a una mujer y a una niña, ambas de raza negra, por llevar una camiseta del Vinicius. El grupo de aficionados colchoneros se dirigieron contra ambas con cánticos de 'Vikingos no' y 'madridistas hijos de puta'. La niña empezó a llorar asustada por la carga de los aficionados rojiblancos. Ahora, la Ser ha tenido acceso a la denuncia que la tía de la menor puso en la comisaría de Ciudad Lineal y que relata con crudeza la gravedad de los hechos. En ella, la mujer relata los hechos acaecidos y cómo un invidivuo “con camiseta del Frente Atlético” llegó a “agarrarla y golpearla” en presencia de la menor, según el documento oficial, al que ha tenido acceso la cadena SER.

"Estábamos dando una vuelta por el Cívitas Metropolitano; había una quedada del frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar 'Vikingo, no', 'mono', 'negra de mierda'. Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. 'Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda'. Una barbaridad de insultos y de todo. Y de esto que levanta la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña", relata..

La denunciante señala que el incidente ocurrió entre las puertas 39 y 43 del estadio rojiblanco y que lo protagonizaron cerca de “cincuenta personas”, una de las cuales “les señaló con el dedo” antes de proceder a la intimidación física y proferir insultos hacia ellas, algo que hace extensible al resto del grupo. En dicho grupo se podían ver diferentes símbolos vinculados con el grupo ultra Frente Atlético. Según este testimonio, la menor “comenzó a temblar” y quedó “muy atemorizada”, y que tanto ella como su tía, se sintieron “muy indefensas”.

"Tenía un ataque de ansiedad terrible"

Los hechos -según afirma en la denuncia- han creado un trauma en la menor de tan sólo 8 años, como ella misma desvela durante una entrevista posterior en la citada cadena, y que ha creado una pesadilla en el que era su "primer partido de fútbol".

"Tenía un ataque de ansiedad terrible. La saqué lo antes posible de allí mientras se tapaba el escudo y la camiseta. La primera noche se despertó varias veces pensando que venían a por ella. Tenía muchas pesadillas. No sabe por qué ha pasado todo. Me ha dicho que por favor no la vuelva a llevar a un estadio", aseguró.

"Soy muy del Atleti, es un sentimiento y los del otro día no son atléticos. Esta gente ensucia el fútbol y el deporte español. Hay que quitarlos de ahí", concluyó.

Un terrible incidente ante el que LaLiga actuará de oficio y ya lo ha denunciado ante la Fiscalía de Odio.