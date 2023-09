El durísimo vídeo del Real Madrid contra los "errores garrafales" arbitrales en el derbi

En el Real Madrid preocupa la imagen dada por el equipo en el derbi contra el Atlético del Metropolitano, pero también piensan que con otras decisiones del colegiado, el partido podía haber llevado otro rumbo. Así, el club blanco, a través de una pieza en su televisión del arbitraje del derbi, lamentó "tres errores garrafales" del colegiado Alberola Rojas y del VAR, apuntando a una falta a Jude Bellingham en la acción previa al primer gol del partido, una dura entrada de José María Giménez que no fue castigada con cartulina roja y una mano de Mario Hermoso en su área no señalada. Además del fuera de juego de Rüdiger en el gol anulado a Camavinga, que puede ser discutible

Tras la primera derrota de la temporada del Real Madrid, que cortó su pleno de triunfos en sus seis partidos disputados hasta el derbi -cinco en LaLiga y uno en la Liga de Campeones-, en la televisión del club blanco emitieron una pieza en la que analizaron el arbitraje con críticas duras a Alberoja Rojas y Clos Gómez. Denunció "clarísimos errores" del colegiado "en un gol que nunca debió subir al marcador", el primero de Álvaro Morata por una falta previa a Bellingham.

"No se revisó el gol en el VAR y subió al marcador. De una falta en la frontal a favor del Real Madrid a un gol en contra", lanzó como primera crítica.

Fuera de juego de Rüdiger

"Posteriormente un fuera de juego inexistente de Rüdiger, que no interviene en la jugada, provocó un gol anulado a Camavinga justo antes de llegar al descanso. Otro error claro de Alberola que perjudica al mismo equipo y desde el VAR sin intervención de Clos Gómez", añadió. "No lo he visto. Me han dicho que Rüdiger estaba en fuera de juego, pero no lo he revisado”, decía Ancelotti.

La aparatosa falta de Giménez a Rodrygo

Además, en el resumen de la polémica del derbi, Real Madrid Televisión apuntó a "una dura entrada de Giménez que era último hombre" y que "sólo fue sancionada con cartulina amarilla en una roja perdonada". En esa jugada, Rodrygo corría por la banda y Giménez se lanza al suelo a por él, para derribarle sí o sí. La entrada es muy aparatosa.

¿Penalti por mano?

Por último, se refirió "al minuto 66" cuando un "centro de Nacho fue controlado con la mano por Mario Hermoso sin que se pitase penalti y nadie lo revisase". El partido iba entonces 3-1 en contra del Real Madrid, pero un penalti a favor y, puede, que un gol, habría cambiado mucho los nervios y las situaciones. En el Real Madrid molesta que ni siquiera se revisase.

El Real Madrid perdió así el encuentro en el Metropolitano y ahora el liderato de LaLiga es del Barcelona. Esta semana vuelve a jugarse la competición. El Barcelona juega el martes contra el Mallorca, mientras el Real Madrid recibe a Las Palmas el miércoles a las 19:00 h